ابرز 3 امور اطاحت بـ ناصر جوده

اخبار الاردن - كتب الزميل ماهر ابو طير على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ثلاثة امور دفع وزير الخارجية ناصر جودة كلفتها .. وتاليا ما كتبه الزميل ابو طير:

دفع ناصر جودة كلفة ثلاثة امور، اولها عدم الانسجام مع الرئيس وثانيها الخلافات الشديدة مع احدى الشخصيات في الديوان الملكي ووزير آخر متنفذ في ذات الحكومة، وثالثها قدوم الجمهوريين الى البيت الابيض.

الانسجام كان غائبا مع الرئيس بسبب خلافات قديمة، حين كان ناصر جودة وزيرا للخارجية وهاني الملقي سفيرا للاردن في مصر ولدى جامعة الدول العربية، وقد يقال الكثير في هذا الصدد، غير ان المؤكد ودون استزادة في التفاصيل ان العلاقة بينهما لم تكن طيبة ابدا منذ ذلك الوقت، خصوصا، مع شعور الملقي آنذاك بأن جوده يستهدفه او لايراه في عينه كثيرا.

اما الخلافات مع متنفذ في الديوان الملكي ووزير آخر في الحكومة فكانت على خلفيات عدة من بينها الملف السوري ودعم الاردن اقتصاديا وملف اللاجئين والتداخل في الصلاحيات وكثرة الاخطاء والاعتراضات بين اطراف المثلث الثلاثة مما ولد ضغائن شديدة، خصوصا، مع المعلومات حول اختلاف الاراء حول مؤتمر لندن وماتلاه.

ثالث الاسباب المتعلق بقرب ناصر جودة من الادارة الاميركية الديموقراطية، وقد كان مؤهلا لتحليق اعلى لو فازت هيلاري كلنتون لكن مع قدوم الجمهوريين فأن حسابات كثيرة اختلفت في عمان دون خوض في تفاصيلها.

للعلم فأن السفيرة الاميركية في عمان لاتحبه وكانت تتمنى لو خرج من موقعه منذ زمن بعيد لاعتبارات كثيرة، وكانت السفيرة سرا تؤازر مواقف لشخصيات تعادي جودة سياسا.

جودة لم يخرج من موقعه لان الشارع يشعر بالملل، بل جراء حسابات كثيرة، لكنها لاتعني انه بات خارج الحسابات الملكية بالمطلق.