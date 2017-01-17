الوفيات 2017-1-17
منذ 7 ساعة 30 دقيقة
اخبار الاردن -
- مُنَّور حسني بيك الجراح - خلف المستشفى الاستشاري
- حسام عبد الكريم عبد المجيد البرغوثي - عرجان
- ايوب اسماعيل الجدع القواسمي - عرجان
- سامي حمدي الهدهد - الشميساني
- سما زهير احمد ابو سلمى - خلدا
- وداد جميل نسطاس - مادبا
- خليل عمر محمد موسى تحبسم - الجمعية الخيرية الشركسية
- مصطفى نضال مصطفى كافيه - الفيصلية
- فتحي عبدالرحمن سالم سويلم - بجانب جامعة البتراء
- «محمد زياد» عفيف عبدالرحيم شاهين - تلاع العلي
- حنان رامز شاهين - تلاع العلي
- تمام قاسم الحوراني - المدينة الرياضية
- فضه موسى طعمه حداد - ديوان آل حداد
- سالم محمد حسن الترك - منطقة الكرسي
- «يوسف ياسين» محمد مصلح الفحماوي - الشميساني
انا لله وانا اليه راجعون