حقيقة اطلاق نار على موقع عسكري بالكرك

اخبار الاردن - نفى مصدر امني تعرض أي موقع عسكري او امني في محافظة الكرك الاثنين لاطلاق نار بخلاف ماتناقلته بعض المواقع الالكترونية التي نشرت عن قيام ملثمين باطلاق النار على احد المواقع العسكرية في منطقة منشية ابوحمور شمال الكرك .



وبين المصدر ان ماتم هو تمرين عسكري اعتيادي داخل احدى الوحدات العسكرية العاملة في المنطقة الامر الذي اساء البعض فهمه طالبا الى كافة وسائل الاعلام توخي الدقة فيما تنقله من اخبار والتاكد من حقيقة الامر من الجهات ذات العلاقة.