انتخابات اللامركزية والبلديات نهاية الصيف

اخبار الاردن - كشفت مصادر حكومية أنه من المرجح إجراء الانتخابات البلدية واللامركزية في اواخر صيف العام الجاري.



وفي السياق ذاته طالبت مذكرة نيابية وقع عليها 90 نائبا امس الاثنين تبناها النائب علي الخلايلة بحل المجالس البلدية فورا وذلك لقرب اجراء الانتخابات البلدية واللامركزية وتشكيل لجان مؤقتة لإدارة تلك البلديات.



وبررت المذكرة مطلبها حتى لا يستغل رؤساء واعضاء المجالس البلدية لمواقعهم للترويج لهم عند خوض الانتخابات المقبلة ، مؤكدة أنها تطالب بهذا المطلب عملا بمبدأ المساواة والشفافية بين كافة المواطنين الراغبين في التنافس في العملية الانتخابية. الراي