"امن الدولة" تمهل 74 متهما 10 ايام لتسليم انفسهم.. اسماء

اخبار الاردن - قررت محكمة أمن الدولة الثلاثاء امهال عدد من المتهمين مدة 10 أيام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة، لمحاكمة كل منهم عن التهم المسندة اليهم، معتبرة اياهم فارين من وجه العدالة في حال لم يسلموا أنفسهم خلال هذه المدة.

ووفقا لقرار الامهال فأن المحكمة ستضع اموال المتهمين تحت ادارة الحكومة ما داموا فارين وسيحرمون من التصرف بها وسيمنعون من اقامة اي دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به او اي التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.

وطلب المحكمة أفراد الأمن العام القبض عليهم وتسليمهم للسلطات المختصة.

الأسماء:

1-صالح محمد عبدالحميد العدوان- اردني

2-سلمان مطر سلمان الخواطرة- اردني

3-نواف مطرسلمان الخوطرة- اردني

4-محمد شوكت نجيب صالح- اردني

5-عبدالله سالم عبدالله ابو جنب- اردني

6-عامر ماهر عبدالكريم الحسين- اردني

7-صالح محمد صالح ابو حماد- اردني

8-ياسر علي احمد الضمور- اردني

9-ابراهيم صالح محمد ابو غرة- اردني

10-يحيى سالم شتيوي النظامي- اردني

11-قصي محمد سلمان الغروف- اردني

12-مؤيد عمر محمد محفوظ- اردني

13-عبدالله سالم نافل النجادات- اردني

14-محمد احمد علينا الخوالدة- اردني

15-صدام رافع معيش الغواطنة- اردني

16-سعد محمود فهد الزيود- اردني

17-سليمان موسى سليمان المزاريق- اردني

18-علي عبدالكريم محمد الزعبي- اردني

19-فيصل شهاب زيد المساعيد- اردني

20-جابر عبدالفتاح محمد مسعد- اردني

21-عماد عوض عبدالفتاح مسعد- اردني

22-عامر ماهر عبدالكريم الحسين- اردني

23-عبدالوحيد محمد علي المخادمة- اردني

24-حمزة ابراهيم عبدالهادي حمد- اردني

25-جمال ادهم صالح الفايز- اردني

26-جمال عيد نزال الضليل- اردني

27-فوزان احمد خلف العدوان- اردني

28-ليث محمد احمد الزغول- اردني

29-عبدالله منصور سعيد المصري- اردني

30-محمد نزال ربيع الحلاحلة- اردني

31-حازم راكان خلف البخيت- اردني

32-شاهر ماجد شراري الرواحنة- اردني

33-محمد حامد حسن ابو ركبة- اردني

34-وصفي محمد مفلح الحبابسة - اردني

35-محمد اسماعيل محمد مطر- اردني

36-عقاب محمد قاسم بني خالد- اردني

37-محمد محمود حسن جدوع- اردني

38-عبدالرحمن أحمد بخيت الزواهرة- اردني

39-محمود محمد عبدالله العودة- اردني

40-خالد عساف فايز الزواهرة- اردني

41-سليمان اعليان مبارك الزواهرة- اردني

42-علي عبدالكريم محمد الزعبي- اردني

43-خالد عساف فايز الزواهرة- اردني

44-عمار ابراهيم حسين الفريحات- اردني

45-سعد محمود فهد الزيود- اردني

46-محمد حامد حسن ابو ركبة- اردني

47-محمد شوكات نجيب صالح- اردني

48-سالم حسن سالم العجوري- اردني

49-حبيب قاسم محمد الخالدي- اردني

50-ضيف الله نهار عناد مضغان- اردني

51-محمود محمد عبدالله العودة- اردني

52-عبدالله مادح فواز الدخايلة- اردني

53-ناصر سالم علي العدوان- اردني

54-حمزة محمج غايض بني حمدان- اردني

55-احمد عيسى عبدالله بني دومي- اردني

56-عبدالرحمن منصور سعيد المصري- اردني

57-محمود سلمان محمود الجمرة- اردني

58-حسن عبدالرحمن عطية لوباني- اردني

59-عوض معيوف محمد الخالدي- اردني

60-عطاالله علي عبدلي بني خالد- اردني

61-اشرف مشاري فهد البخيت- اردني

62-اشرف مشاري فهد البخيت - اردني

63-محمد سليم ابراهيم- لبنان

64-ايلي يوسف حداد- لبناني

65-سامح بدر احمد زكي- مصري

66-فؤاد علي علي العماري- يمني

67-محمد رحيل شيخ- سوري

68-فوازان احمد خلف العدوان- اردني

69-محمد هاني ابراهيم مسلم- اردني

70-احمد محمد فهد المساعيد- اردني

71-عبدالعزيز فراس عبدالعزيز الصادق- اردني

72-عبدالله علي صايل- اردني

73-محمد ابراهيم محمد الرياطي- اردني

74-جمعة محمود علي العويدات- اردني