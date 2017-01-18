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الوفيات 2017-1-18

منذ 11 ساعة 39 دقيقة
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الوفيات 2017-1-18

اخبار الاردن -

- غيث رشاد فرعون - عبدون
- أمينه خليل علي بربر - بيادر وادي السير
- عبدالله حسن درويش ابو رصاع - جبل الحسين
- ابراهيم فهد توفيق خوري - ام الحيران
- شاهر منصور الحمود الخصاونة - ايدون
- علي محمود الحاج حسين المناصرة - البنيات
- عبد الكريم محمود ابو شنب بني حمد - الكورة
- فايزة فؤاد سعيد عنبتاوي - الشميساني
- سميرة ابراهيم خليل طنوس - تلاع العلي
- رفيق ذياب سليم ابو حمدان - الجبل الاخضر
- محمد سليمان مصطفى عبدالهادي العوامله - عين الباشا

انا لله وانا اليه راجعون




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