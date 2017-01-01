مشاورات حكومية نيابية للتوافق على بدائل لسد عجز الموازنة

اخبار الاردن - واصل مجلس النواب، امس، مناقشاته لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017 لليوم الثالث على التوالي فيما رفع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وفريقه الحكومي من منسوب تحركاتهم مع النواب حيث التقوا كتلا نيابية ومستقلين لضمان تمرير مشروعي القانونين والتوافق على مشاريع مقترحات بامكانها أن تساعد في تخفيض عجز الموازنة بدلا من اللجوء الى فرض ضرائب من جيوب المواطنين.

المشاورات النيابية – الحكومية تهدف الى الخروج بتوافق على توصيات واضحة ومحددة في اطار قائمة من مشاريع مقترحات تقدم للحكومة كوحدة واحدة قبل التصويت على الموازنة تسهم في تأمين مبلغ 450 مليون دينار لمواجهة عجز الموازنة وتعهد حكومي بعدم اللجوء لرفع الاسعار لسد العجز ضمن ردها على مداخلات النواب في ختام مناقشات الموازنة.

وكانت كتل نيابية رهنت موقفها من الموازنة بمدى استجابة الحكومة للبدائل والاقتراحات التي قدمتها، وتشمل مشاريع المقترحات «البدائل»، التي قدمت للحكومة لتساعد في تأمين مبلغ 450 مليون دينار لسد عجز الموازنة، بالسماح في تمليك العقارات بمساحات محددة للمقيمين في الاردن لمن تجاوز مدة اقامتهم 5 سنوات ولا يعني ذلك التوطين او التجنيس واستثناء الاسرائيليين من هذا البند.

ومن مشاريع الاقتراحات، فرض رسوم جمركية على كل مركبة تحمل لوحة غير اردنية تجاوز دخولها اكثر من عام ما يضمن تزويد الخزينة بمبلغ يتجاوز ال 100 مليون دينار، على أن يستثنى الطلبة الجامعيون، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل نظام الايجار المنتهي بالتملك (التأجير التمويلي)، لوقف نزف موازنة الدولة الرأسمالية ويتم ذلك من خلال احالة مشاريع بناء المدارس والمستشفيات على شركات القطاع الخاص ليتم بناؤها من مخصصاتها وتقوم الحكومة باستئجارها لفترة زمنية محدودة وتؤول ملكيتها للدولة بعد انتهاء المدة شريطة وضع معايير واسس حاكمية للشراكة.

وتتضمن مشاريع الاقتراحات تخفيض الانفاق التشغيلي للوحدات الحكومية والمقدر بـ 1.125 مليار دينار حيث إن تخفيض ما نسبته (5 %) سيوفر 55 مليون دينار، وايضا دمج والغاء المؤسسات المستقلة التي تتشابه في العمل حيث توجد 57 هيئة مستقلة.

كما تشمل مشاريع الاقتراحات توحيد ورفع رسوم تصاريح العمالة الوافدة لانهاء مشكلة المتاجرة بتصاريح العمل والتهرب من دفع الرسوم ما يساهم في تعزيز الايرادات المحلية والقضاء على ظاهرة التهرب من دفع رسوم التصاريح، سيما و أن رسوم التصاريح المقدرة حسب مشروع قانون الموازنة بحوالي 68.4 مليون دينار.

وكذلك تعديل تصاريح العمال بحيث قدرت رسوم تصاريح رسوم العمل لسنة 2017 بحوالي 68.4 مليون دينار، بحيث يلاحظ من تطبيق هذا النظام انه يوجد تهرب كبير في دفع رسوم تصاريح العمل، بالاضافة الى لجوء البعض لدفع 60 دينارا كتصريح للعمل الزراعي ومن ثم ينتقل الى وظيفة أخرى، سيما وان عدد المخالفين بلغ قرابة مليون عامل مخالف بحسب تقديرات وزير العمل، مؤكدة ان توحيد الرسم سينهي مشكلة المتاجرة بتصاريح العمل والتهرب من دفع الرسوم، ما سيسهم في تعزيز الايرادات المحلية والقضاء على ظاهرة التهرب من دفع رسوم التصاريح.

كما تشمل قائمة مشاريع الاقتراحات وقف التهرب الضريبي بحيث يجب تحصيل حد ادنى (نصف هذه الاموال المقدرة) في فترة لا تتجاوز الـ 6 شهور، وكذلك وقف فاتورة نمو التقاعد، ويجب شمول الجميع بالضمان الاجتماعي خاصة ان تعديل قانون التقاعد المدني يستهدف ضبط فاتورة التقاعد التي وصلت الى نحو مليار و 100 مليون دينار.

وتشمل قائمة مشاريع الاقتراحات الاتصال مع ابناء قطاع غزة المقيمين بالخارج وتقديم عروض استثمارية لهم شريطة أن تكون المشاريع صناعية في المناطق الاطراف واقتطاع دينار واحد عن كل خط اتصال خلوي شهري وليس البطاقات المدفوعة مسبقا، بما يوفر قرابة 70 مليون دينار ووقف الامتيازات التي تصرف على ممثلي الحكومة في مجالس الادارات وعضويتها ووضع أسس لتمنع مشاركة المسؤول في أكثر من لجنة أو مجلس خاصة من الذين يتقاضون رواتب حكومية مرتفعة.

الاسراع بتنفيذ مشروعات الطاقة وايضا العمل على تفويض المباني القائمة على الأراضي الاميرية في اراضي المملكة لواضعي اليد عليها ما يوفر دخلا اضافيا يصل الى 3 مليارات خاصة مع صعوبة ازالة وجودهم، على ان تقدّر الحكومة بدل المثل وتستوفيه ما سيرفد الخزينة بمليارات، الى جانب تعديل نظام الابنية والاعلانات، بما يؤثر على القطاعات الصناعية ويستدعي التدخل المباشر والتعديل الفوري وهو نظام جائر ومجحف.

وواصل مجلس النواب، امس، لليوم الثالث على التوالي برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017.

وفي مناقشات اليوم الثالث التي جاءت في جلستين « صباحية و مسائية « طالب النواب الحكومة بايجاد حلول بعيدة عن جيوب المواطنين سيما وان اجراءات رفع الرسوم الجمركية والضرائب على كثير من السلع والخدمات التي تمس بشكل مباشر جيوب المواطن لا يمكن لها ان تسهم في حل عجز الموازنة.

كما طالبوا الحكومة بموقف تجاه الفساد والفاسدين وإطلاع مجلس النواب على مجمل قضايا الفساد المالي والاجراءات المتخذة لاستعادة الاموال العامة، فضلا عن ضبط التهرب الضريبي والنفقات، واطلاق العنان للاستثمار، وضرورة خفض النفقات الجارية بشكل كبير وعدم الاكتفاء بوقف شراء السيارات والاثاث وتخفيض نفقات السفر، ومعالجة الترهل وضعف الانتاجية.

وانتقد نواب عدم تصويب الحكومة لأوضاع 300 الف وافد، اذ يتم توقيف المواطن البسيط على مبلغ 15 دينارا فيما تعم الفوضى التأشيرات والتصاريح، داعين الى ترحيل بعض المشاريع المنوي انشاؤها العام الحالي الى اعوام مقبلة وعدم التعرض لجيوب المواطنين.

وقالوا ان الحكومة ما زالت تضيق على المواطنين، مشيرين بهذا الخصوص الى «السياسات المتخبطة التي تحول الشباب الى اداة سهلة لقوى الشر والارهاب والآفات الاجتماعية الظلامية بسبب الفقر والبطالة».

واكدوا ضرورة تبني منهج متطور في اعداد الموازنات يراعي حقيقة الوضع الاقتصادي المحلي والاقليمي والدولي بما يساعد في تحسين الاوضاع المالية، والاسراع بتطبيق توجيهات جلالة الملك بتخفيض الرواتب العليا ووقف شراء السيارات.

وطالبوا بسرعة التعامل مع المتهربين ضريبيا والتخلص من المباني الحكومية المستأجرة وإلغاء الهيئات المستقلة، ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وربط نسب الاعفاءات الضريبية للشركات والمؤسسات بعدد فرص العمل التي توفرها، واسترداد الاموال المنهوبة .

كما طالبوا الضرب بيد من حديد على كل فاسد وسارق حتى لا ينعم بالأموال المسروقة، والاسراع بتعديل قانون ضريبة الدخل ومساواة القطاعين التجاري والصناعي بنفس النسب، وتجنب سياسة «الجباية» والاستعاضة عنها بإجراءات تحفيزية للنشاط الاقتصادي بتشجيع الاستثمار وتوليد فرص عمل، واهمية اعادة دراسة مسودة قانون الشركات مع الاخذ بملاحظات القطاع التجاري، ودراسة قانوني الرقابة والتفتيش، والاستثمار، فضلا عن اعادة النظر في معظم الانظمة القضائية في المملكة.

وأكدوا ضرورة تحسين الادوات التنفيذية لتحصيل الضرائب، وان فرض ضريبة مقطوعة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو الحل الامثل لتجنب التهرب الضريبي.

واشاروا الى ان البعد الاجتماعي لم يأخذ الاهتمام والرعاية الكافية، فمخصصات صندوق المعونة بقيت كما هي، وانخفضت موازنة المعالجات الطبية 55 مليونا، كما لم يرد أي برنامج لمكافحة البطالة واهمية رسم السياسات لضبط الإنفاق بدمج المؤسسات المستقلة والغاء الوظائف العليا التي يمكن الاستغناء عنها، مطالبا بتحصيل الضرائب والمستحقات المترتبة على الكثير من المتنفذين، وفتح ملفات الفساد.

واقترح نواب دمج او إلغاء المؤسسات المستقلة وإحالة اصحاب الرواتب العالية فيها وموظفيها على التقاعد المبكر، وتحصيل الاموال من التهرب الضريبي وتوحيد سلم الرواتب لجميع الموظفين، فضلا عن تقنين استعمال السيارات الحكومية.

كما اقترحوا معالجة موضوع البطالة ولو جزئيا من خلال استبدال قيمة الضريبة على الشركات سنويا بما يعادل اجراء تعيينات في هذه الشركات.

ودعوا الى ربط الدعم المقدم لمؤسسات المجتمع المدني بمدى تضمين برامجها لأعمال منتجة ذات جدوى، والاسراع بتطبيق الحكومة الالكترونية واعادة هيكلة الرواتب وتنظيم العمالة الوافدة وتصويب اوضاعهم.

كما دعوا الى رفع الضريبة عن الكماليات وتنشيط السياحة العلاجية والطلابية وغيرها ودعم الشركات العاملة في قطاع توليد الطاقة، وتطوير وتحديث قطاع النقل العام.

واشاروا الى اهمية تفعيل دور وزارة التنمية الاجتماعية وصناديق التنمية لدراسات ميدانية شاملة للفقر والبطالة، ورفع مستوى الخدمات الصحية، ودعم صغار المزارعين واعادة النظر في السياسة المائية، ودعم ضباط وافراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية.

وشددوا على ضرورة خفض النفقات وتقنين الاستهلاك الحكومي واستعادة الاموال المسلوبة وتحصيل الذمم الضريبية، بما يسهم في خلق التوازن بين النفقات والايرادات.

وطالب نواب الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس الاستشاري الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الخارجية وتنفيذ مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، واعادة دراسة التشريعات والاجراءات الناظمة لعمل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، واعادة دراسة كلف الصيانة للآلات والمباني في الموازنة العامة، وتفعيل ادارة الدين العام، وتنفيذ التوجيهات الملكية بخفض رواتب ومكافآت موظفي الفئة العليا. واكدوا اهمية ايجاد بدائل منطقية تسهم في تخفيف فاتورة الطاقة من خلال استخدام الطاقة البديلة، ومتابعة ملفات الفساد وتطبيق قانون الكسب غير المشروع، والرقابة على التهرب الضريبي.

وطالبوا بفتح باب تسهيلات للقطاع الخاص لتشغيل الايدي العاملة، وتقنين العمالة الوافدة واستكمال دمج المؤسسات المستقلة، وربط نسب الاعفاءات بعدد فرص العمل التي ينم توفيرها، اضافة الى الاعتماد على القدرات الذاتية وتشجيع وجذب الاستثمار، وكذلك مكافحة البطالة بتفعيل نظام معلومات وسياسات سوق عمل فعال وتحقيق معدل تنمية عال حتى لا ينتج تقليص سرعة زيادة الاجور بل تآكلها مقابل تسريع عملية ارتفاع الاسعار.

كما طالبوا بخفض الضرائب من اجل خفض تكاليف الانتاج، وزيادة الانفاق العام في مجال الاشغال العامة من اجل زيادة حجم الدخل والانفاق ومن ثم زيادة تشغيل العمالة، والتركيز على اعادة توزيع الدخل الوطني بين دخل الملكية ودخل العمل.

وشدد نواب على وجوب ان تكون الموازنة موجهه بالنتائج، بحيث يرتبط الانفاق الحكومي للوزارات والمؤسسات العامة والمستقلة بإنجازات محدودة يمكن قياسها وتحقق مؤشرات الاداء التي رسمتها تلك المؤسسات لنفسها مشيرين الى استمرار اختلال البناء الهيكلي في الموازنة والذي يتجلى في اصرار الحكومة على بقاء المؤسسات المستقلة بالرغم من تحول هذه الهيئات الى اقطاعيات خاصة، واستمرار الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي.

واشاروا الى خلو الموازنة من خطط ومراحل التنفيذ ومقياس مؤشرات الاداء، مؤكدين اهمية اصلاح النظام المالي ووقف الهدر في الانفاق العام ومحاربة الفاسد لسد العجز في الموازنة، وليس اللجوء الى جيب المواطن.

ولفتوا الى اهمية وضع برنامج زمني ملزم يعيد نسبة الدين الى الناتج المحلي عند مستوى الحد الاعلى المسموح به بموجب قانون الدين العام وهو 60 بالمئة، واعادة احياء بنك الانماء الصناعي وتقديم تسهيلات للتوسع الصناعي المرغوب به، والتركيز على التسهيلات الائتمانية الميسرة للشركات والاعمال الصغيرة والمتوسطة والريادية.

ودعوا الى اعادة دراسة المكافآت والحوافز التي تمنح للموظفين وغير الموظفين ومجلس الادارات ومحاسبة الفاسدين وارجاع المبالغ المسروقة. ولفت نواب الى ان قرار تخفيض مبلغ الاعفاءات الطبية متسرع لعدم قدرة بعض المستشفيات الحكومية على معالجة بعض الامراض وتقادم المعدات فيها، اضافة الى حرمان الخدمات الطبية من دخل يقدر بــ 60 مليون دينار سنويا.

وقدم نواب مقترحات لتحصيل مبلغ 450 مليون دينار اهمها: البت في قضايا منظورة امام المحكمة الادارية تقدر قيمتها بــ 120 مليون، ورفع رسوم تصريح وتجديد العمال في المناطق الصناعية المؤهلة ومراجعة الاعفاءات الممنوحة لبعض المشاريع الوهمية والسماح لأبناء غزة بتملك العقارات بعد دفع رسوم التنازل والتسجيل المقررة عليها، وقيام امانة عمان بترخيص المحلات غير المرخصة بسبب تصنيف الشوارع، اضافة الى حل مشكلة الاراضي المشتركة وافرازها واجراءات لضمان وقف الهدر والامتيازات المبالغ فيها.

وطالبوا الحكومة باتخاذ قرارات لتحفيز المناخ الاستثماري وبناء المؤسسات الاستثمارية وتفعيل المشاريع المتوسطة والصغيرة للشباب، فضلا عن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تفعيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك «الـتأجير التمويلي» كما طالبوا بتعزيز الايرادات المحلية وتخفيض الانفاق الجاري من خلال رفع الرسوم السنوية للمقيمين والوافدين على الاقامة ورخص القيادة والاقتناء وتصاريح العمل وتعديل غرامات التأخير في تجيد الاقامة .

واضطر رئيس المجلس الى رفع الجلسة امس، بعد مشادات تحت القبة اثر كلمة النائب طارق خوري.

فقد أحال المجلس النائب تامر بينو الى لجنة النظام والسلوك النيابية اثر مشادات حادة نشبت بين النائبين عبدالله العكايلة ومصطفى ياغي على خلفية كلمة خوري في مناقشات الموازنة مساء امس، حيث وجه بينو النقد للنائب خوري من منصة رئيس المجلس الذي اعتبر ذلك تماديا على هيبة المجلس.

وانسحب نواب كتلة الإصلاح النيابية من الجلسة احتجاجا على كلمة خوري، بعد ان احتج رئيسها عبد الله العكايلة والنائب احمد الرقب على تساؤل خوري عن «مدى دعم من اسماهم حلفاء الاردن للمملكة في موضوع المديونية التي يعاني منها».

وقال خوري «أميركا جاءت بمرسي ومنحته 19 مليار دولار ثم جاءت بالسيسي ومنحته 14 مليارا أخرى» ما أغضب النواب الاسلاميين وخاصة العكايلة وبدأوا بالصراخ لمقاطعته، الامر الذي دفع النائب مصطفى ياغي للطلب بان يكمل خوري كلمته قائلا « خليه يحكي نحن في المملكة الاردنية الهاشمية لماذا تقاطعه؟» وهو ما تسبب بمشادة كلامية بينهما قبل أن يتجمع النواب ويفصلوا بينهما للحيلولة دون تطورها الى مشاجرة .

وفي الاثناء، قرر المجلس بناء على طلب رئيسه تحويل النائب ثامر بينو الى لجنة السلوك بعد ان دخل بسرعة من الباب القريب من منصة الرئاسة وضرب عليها بيده منتقداً مداخلة خوري، ليرفع عقبها الطراونة الجلسة إلى صباح اليوم، بعد أن انتقل التوتر إلى قاعة التشريفات بجوار القبة ونشوب مشادة كلامية بين النائبين العكايلة وياغي مجددا. وحسب رئيس المجلس عاطف الطراونة، فإن اي شخص لا يتحمل النقد السياسي لا يجب ان يكون تحت القبة.

وقبل رفع الجلسة انتقد النائب عبدالله عبيدات حديث النائب خوري بأن الاردن يحمي حدود اسرائيل، معبرا عبيدات عن رفضه لهذا الحديث واكد «إن قواتنا لا تحمي حدود اسرائيل «، مطالبا بشطب عبارة خوري من محضر الجلسة وهو ما تمّ بالفعل.