24 إصابة بتصادم حافلتي معتمرين في معان

اخبار الاردن - أصيب 24 شخصا بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم وقع فجر اليوم الأربعاء، بين حافلتي معتمرين على طريق معان المدورة.

وقال بيان للدفاع المدني إن إحدى الحافلتين كانت في طريقها إلى الديار المقدسة وتقل 48 معتمراً، والأخرى عائدة من الديار المقدسة وهي فارغة.



وأضاف البيان أن كوادر الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم إلى مستشفى معان الحكومي الذي وصف حالتهم العامة بالمتوسطة.