الخصاونة يؤدي اليمين وزيرا للشؤون القانونية

اخبار الاردن - أدى اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الدكتور بشر الخصاونة، بتعيينه وزير دولة للشؤون القانونية.

وحضر مراسم أداء اليمين رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي.

يشار إلى أن الخصاونة كان متواجدا في مهمة رسمية خارج المملكة، عندما أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور هاني الملقي في الخامس عشر من كانون الثاني الحالي.(بترا)