وفاة طفلين "تفحما" واصابة 6 بحريق منزل في الزرقاء

اخبار الاردن - قضى طفلان وأصيب ستة 6 آخرون بضيق تنفس إثر استنشاقهم غازات منبعثة من حريق شب مساء أمس في منزل بضاحية الأميرة بسمة في الزرقاء، إثر تماس كهربائي، وفقا بيان لإدارة الاعلام في الدفاع المدني.

وأوضح البيان أن الطفلين يبلغان من العمر سنتين، وتعرضا لحروق من الدرجة الثالثة "تفحم"، مضيفا أنه تم إخماد الحريق وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي وجبل الزيتونة، موضحة أن حالتهم العامة متوسطة.