بيان للنائب طارق خوري

اخبار الاردن - أعرب النائب طارق خوري عن أسفه لتفسير البعض ما ورد في كلمته امس الثلاثاء، على أنه إساءة للجيش العربي، وأنه لم يقصد لا من قريب أو بعيد ذلك، مؤكدا اعتزازه وافتخاره بالجيش العربي والأجهزة الأمنية، وأن تضحياتهم ونضالهم لا يمكن التطرق إليها بأي سوء وإنما توشح على الصدور.

وأضاف في بيان له اليوم الأربعاء "أن الحديث عن طبيعة التحالفات في المنطقة وأثرها على المملكة لا تعني أنها إساءة للرئيس المصري السابق محمد مرسي أو الحالي عبد الفتاح السيسي، فمن المعلوم أن لكل منهما تحالفاته وهذا امر أديهي ولا يصح أن يحمل الحديث على غير الوجه المقصود منه".

وقال إن "وحدتنا الوطنية وتكاتفنا والتفافنا حول قيادتنا وأجهزتنا الأمنية لطالما كانت مضرب مثل بالمنطقة".-(بترا)