ثلاثيني يقتل زوجته وابنتيه والثالثة بحالة حرجة في الرمثا

اخبار الاردن - أقدم شاب في الثلاثينات من عمره، على قتل زوجته العشرينية واثنتين من بناته (عام وعامان)، فيما تعرضت الابنة الثالثة (4 أعوام) لإصابة خطيرة، بعد أن قام بطعنهن بواسطة سكين داخل المنزل في مدينة الرمثا، بحسب ما أبلغ مصدر أمني.

وقال المصدر إن الجاني قام بتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية التي فتحت تحقيقا فوريا في ملابسات الجريمة.

وتم نقل الجثث والمصابة إلى مستشفى الرمثا الحكومي الذي أفاد بأن حالتها حرجة في العناية الحثيثة.

وفي وقت لاحق، أقدم أشخاص على إشعال النار في منزل والد مرتكب الجريمة.

الجاني اعترف خلال التحقيقات الأولية بارتكاب الجريمة نتيجة "خلاف لحظي" مع زوجته.

كما أنه ليس للأسرة أي ملف لدى إدارة حماية الأسرة.

ومساء الجمعة الماضية، أقدم مواطن على قتل طفلته البالغة من العمر ست سنوات قبل أن يقوم بالانتحار داخل منزله بمنطقة النزهة شرقي عمان، وفي اليوم نفسه، أقدم شاب على قتل شقيقته الأربعينية طعنا في شارع الجامعة الأردنية شمالي عمان.

وقبل نحو شهر، أقدم رب أسرة خمسيني على قتل زوجته وابنته العروس التي كانت تتهيأ لحفلة زفافها، وابنه الأكبر في بلدة الطيبة غربي مدينة إربد، قبل أن يلقى حتفه لاحقا بجلطة دماغية داخل السجن.