إحراق منزل والد قاتل أسرته في الرمثا

اخبار الاردن - احرق محتجون على جريمة القتل التي وقعت صباح الاربعاء في الرمثا ، منزل والد رجل قتل زوجته العشرنية وابنتيه طعنا .

واندلعت اعمال شغب في الرمثا ، على خلفية جريمة القتل التي وقعت صباح الاربعاء ، تخللها قيام بعض المحتجين بإحراق منزل والد القاتل ، ومحاولة حرق منزل القاتل .

وكان رجل ثلاثييني قتل زوجته العشرينية وابنتيه طعنا (عام و عامين ) ، فيما تسبب بإصابة بالغة لابنته الثالثة (4 اعوام ) ، ادخلت على اثرها الى مستشفى الرمثا الحكومي بحالة سيئة .

يذكر ان القاتل سلم نفسه للأجهزة الامنية بعد جريمته .