الرئيسية | الاخبار | حرمان النائب بينو من جلسات "العادية" وفصله من "النزاهة"

حرمان النائب بينو من جلسات "العادية" وفصله من "النزاهة"

منذ 6 ساعة 45 دقيقة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
حرمان النائب بينو من جلسات "العادية" وفصله من "النزاهة"

اخبار الاردن - قررت لجنة النظام والسلوك النيابية برئاسة النائب محمود النعيمات حرمان النائب تامر بينو من حضور الجلسات للدورة العادية  .
 
وقررت لجنة النزاهة والشفافية فصل النائب بينو من اللجنة .



شارك على: