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حرمان النائب بينو من جلسات "العادية" وفصله من "النزاهة"
حرمان النائب بينو من جلسات "العادية" وفصله من "النزاهة"
منذ 6 ساعة 45 دقيقة
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اخبار الاردن
- قررت لجنة النظام والسلوك النيابية برئاسة النائب محمود النعيمات حرمان النائب تامر بينو من حضور الجلسات للدورة العادية .
وقررت لجنة النزاهة والشفافية فصل النائب بينو من اللجنة .
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