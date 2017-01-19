الوفيات 2017-1-19
منذ 5 ساعة 2 دقيقة
اخبار الاردن -
- وليد جادالله كريشان - تلاع العلي
- خليل محمد محمود الباشا - البنيات
- حسن اسماعيل زعبلاوي - جبل الحسين
- غازي رسلان ابو يونس - ضاحية الرشيد
- أمينة عبدالكريم ارشيد البلاونة - الاغوار الشمالية
- رائد محمد شاكر الجوهري - المدينة الرياضية
- محمد شاكر القبج - الزرقاء
- محمد «محمد روحي» فريد مهيار - شارع المدينة الطبية
- نشأت عفيف هاشم - الشميساني
- جلال ادريس محمد ادريس جراب - طريق ياجوز
- فتحي داود رباح سالم الروايضه - بيادر وادي السير
- فريال ناصر سالم الدقم - الزرقاء
انا لله وانا اليه راجعون