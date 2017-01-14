انطلاق "النادي الشتوي" في محطة معرفة مرصع برعاية فريدة رشيد

اخبار الاردن - بدعم ورعاية سيدة الأعمال فريده ماهر رشيد انطلقت في قاعات محطة معرفة مرصع وبالتعاون مع المجموعة التقنية للاستشارات التربوية والإدارية "النادي الشتوي التربوي التثقيفي الترفيهي" والذي يهدف إلى توعية طلبة المدارس وتنمية فكرهم ليصلوا إلى مستوى يؤهلهم لمعرفة ما يدور حولهم من تطورات .

"النادي الشتوي" والذي يهدف الى تنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة والذي اقامته سيدة الاعمال عن روح والدها المرحوم بإذن الله ماهر فريد رشيد تم بعد اجتياز امتحان القدرات الذي اقامته محطة المعرفة للطلبة من سن 10 الى 12 عام ولكافة المدارس في منطقة مرصع والتي تضم مدارس الرحمانية والراية ومرصع ذكورا واناثا.

"النادي" والذي يستمر لمدة 21 يوما انطلق بتاريخ 14/1/2017 وينتهي بتاريخ 16/2/2017 باشراف مدير محطة معرفة مرصع محمود فواز الخوالدة اضافة الى 3 مشرفين تم اختيارهم من مدارس المنطقة وهم الدكتورة ازدهار الخلايلة والاستاذ بسام الخوالدة والاستاذ محمد طايع الخوالدة و محاضرين اثنين هما المهندس ابراهيم العمايرة من المجموعة التقنية للاستشارات التربوية والادارية والمهندس حسن داود من مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني اضافة الى منسق محافظة جرش وجدي ابو حجيلة.

"النادي الشتوي" ينطلق يوميا من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الثانية بعد الظهر يتخللها وجبة غداء يوميا اضافة الى تأمين الطلبة بالمواصلات من والى منازلهم.