سائق ''قلاب'' ينطق بالشهادتين بحادث مروع بالطفيلة

اخبار الاردن - تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه سائق "قلاب" بعد تعرضه لحادث تدهور في الطفيلة، أدى إلى انفصال رأس القلاب عن الصندوق (غرفة القيادة) واشتعال في إطارات الكاوتشوك، واحتجاز السائق داخل الصندوق المتوقف عند سفح وادٍ.



وظهر في الفيديو السائق وهو يكرر الشهادة ويطلب المساعدة من صديقه الناجي من الحادث، إلا أن صديقه الذي بدا قلقاً لم يتمكن من إنجاده خشية أن يتحرك جسم السيارة ويهوي في الوادي.



وكانت إدارة الإعلام في الدفاع المدني قد صرحت، الثلاثاء الماضي، بأن فرق الدفاع المدني في مديرية الطفيلة وبإسناد من مديرية الكرك تعاملت اليوم مع حادث تدهور تعرض له قلاب على طريق الغور ـ منطقة المرامل مما أدى إلى انفصال رأس القلاب عن الصندوق واشتعال في إطارات الكاوتشوك، حيث نتج عن الحادث إصابة شخصان بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.



وأضافت أن فرق الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة علية كما قامت فرق الإنقاذ بإخلاء السائق من داخل القلاب باستخدام معدات الإنقاذ الخاصة بمثل هذه الحوادث، بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهما إلى مستشفى الأمير زيد العسكري، وحالتهما العامة ما بين البالغة والمتوسطة.