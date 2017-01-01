مجلس النواب يقر الموازنة

اخبار الاردن - أقر مجلس النواب، اليوم الخميس، قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2017، وقانون موازنات الوحدات الحكومية، وذلك بعد أن صوت فصلا فصلا استنادا للمادة 112 من الدستور.

وتم التصويت برفع الأيدي، ما دفع بعض النواب إلى الاعتراض والمطالبة بالتصويت الإلكتروني، لكن رئيس المجلس عاطف الطراونة أكد أن رئاسة المجلس لها الحق في أن تقرر طريقة التصويت.

وفي غضون ذلك، طالب نواب في مذكرة نيابية بإعادة التصويت على البند رقم 116 والمتعلق بالإيرادات تحت عنوان "ضرائب أخرى"، وبقيمة 450 مليون دينار، لكن المجلس لم يوافق على الاقتراح.