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فرص عمل في سلطنة عمان‎

منذ 6 ساعة 42 دقيقة
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فرص عمل في سلطنة عمان‎

اخبار الاردن - أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل في إحدى الشركات الخاصة في سلطنة عمان.

و أشارت الوزارة في البيان الصادر عنها اليوم أنه تتوفر فرص العمل التالية: اخصائي معايير و سياسات البيانات المكانية، فني برامج و تطبيقات، محلل إجراءات (Business Analyst)، محلل قواعد بيانات جغرافية، مبرمج انظمة معلومات جغرافية، محلل بيانات/نظم معلومات.

و ذكرت الوزارة أن المقبولين سيحصولون على سكن و تذاكر سفر و تأمين صحي.

و طلبت الوزارة من الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف ارسال سيرهم الذاتية على العنوان الإلكتروني: [email protected]
و الدخول على الموقع الوطني للتشغيل www.nees.jo



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