فرص عمل في سلطنة عمان
منذ 6 ساعة 42 دقيقة
اخبار الاردن - أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل في إحدى الشركات الخاصة في سلطنة عمان.
و أشارت الوزارة في البيان الصادر عنها اليوم أنه تتوفر فرص العمل التالية: اخصائي معايير و سياسات البيانات المكانية، فني برامج و تطبيقات، محلل إجراءات (Business Analyst)، محلل قواعد بيانات جغرافية، مبرمج انظمة معلومات جغرافية، محلل بيانات/نظم معلومات.
و ذكرت الوزارة أن المقبولين سيحصولون على سكن و تذاكر سفر و تأمين صحي.
و طلبت الوزارة من الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف ارسال سيرهم الذاتية على العنوان الإلكتروني: [email protected]
و الدخول على الموقع الوطني للتشغيل www.nees.jo