فرص عمل في سلطنة عمان‎

اخبار الاردن - أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل في إحدى الشركات الخاصة في سلطنة عمان.

و أشارت الوزارة في البيان الصادر عنها اليوم أنه تتوفر فرص العمل التالية: اخصائي معايير و سياسات البيانات المكانية، فني برامج و تطبيقات، محلل إجراءات (Business Analyst)، محلل قواعد بيانات جغرافية، مبرمج انظمة معلومات جغرافية، محلل بيانات/نظم معلومات.و ذكرت الوزارة أن المقبولين سيحصولون على سكن و تذاكر سفر و تأمين صحي.و طلبت الوزارة من الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف ارسال سيرهم الذاتية على العنوان الإلكتروني:و الدخول على الموقع الوطني للتشغيل www.nees.jo