حالة الطقس ليومي الجمعة والسبت

اخبار الاردن - تبقى درجات الحرارة حول مُعدلاتها نهار اليوم الجمعة نسبةً لهذا الوقت من العام أو أعلى بقليل، بحسب موقع "طقس العرب".



وتسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات ولطيفة في باقي المناطق، مع ظهور كميات متفرقة من السُحب المُتوسطة والعالية، فيما تكون الرياح متغيرة الاتجاهات خفيفة السرعة صباحا، تتحول خلال ساعات بعد الظهر الى شمالية غربية خفيفة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة الى نشطة السرعة.



وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل عام وبالأخص في البادية والسهول الشرقية، ويحتمل تشكل الضباب الخفيف خاصة في مناطق السهول الشرقية والبادية، وتظهر كميات من السُحُب المُتوسطة والعالية، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات خفيفة السرعة.



وتوقع "طقس العرب" أن تنخفض درجات الحرارة نهار غد السبت لتُصبح أقل من مُعدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام بقليل.



وتسود أجواء باردة في المرتفعات وباردة نسبياً في أغلب المناطق الأُخرى.