"الكهرباء الأردنية": لا تغيير على أسعار الكهرباء

اخبار الاردن - أكدت شركة الكهرباء الأردنية أن أسعار الطاقة الكهربائية لم ترتفع بداية العام الحالي وما تزال عند مستوياتها كما في العام الماضي وأن الزيادة في قيمة الفواتير لبعض المشتركين خلال الشهر الماضي كانت بسبب الاستهلاك الاضافي من الطاقة نظرا لتدني درجات الحرارة ولجوء الكثير من المشتركين بالاعتماد على الاجهزة الكهربائية في تدفئة منازلهم.



ونفى مصدر مسؤول في شركة الكهرباء الأردنية وجود أية عيوب فنية في العدادات الكهربائية؛ مؤكدا ان جميع العدادات قبل تركيبها تخضع لسلسلة من الاختبارات الفنية ومعايرة دقيقة ابتداء من عملية التصنيع وانتهاء بالتركيب عند المشتركين بحيث تكون نسبة الخطأ في قراءة الاستهلاكات من الطاقة الكهربائية التي تمر في العداد شبه معدومة وتتم عملية إبراء جميع العدادات باشراف من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. ودعا المصدر المشتركين بالتيار الكهربائي لدى الشركة لتسديد الفواتير المستحقة عليهم وبحد اقصى (30) يوما من تاريخ اصدار الفاتورة حتى لا تضطر الشركة من فصل التيار الكهربائي.



وقال المصدر "خلال فصل الشتاء وبشكل خاص خلال شهري كانون الاول وكانون الثاني، ترتفع قيمة فواتير معظم المشتركين موسميا مع تدني درجات الحرارة بشكل كبير، حيث يرتفع معدل الاستهلاك جراء استخدامات سخانات المياه الكهربائية، ومكيفات الهواء واستخدام الكهرباء لغايات التدفئة، والاجهزة الكهربائية المنزلية".



ولفت المصدر إلى ارتفاع مشتريات شركة الكهرباء الاردنية من الطاقة الكهربائية خلال شهري تشرين الثاني / كانون الاول الماضيين بمعدل 23 % جراء ارتفاع الاستهلاك من قبل المشتركين لكافة الاستخدامات.