الفيصلي يشكو طارق خوري للفيفا

اخبار الاردن - يرفع النادي الفيصلي، الأحد المقبل، شكوى ضد رئيس نادي الوحدات طارق خوري للاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، في قضية التسجيلات الصوتية، المنسوبة له، حسب مدير النادي ثامر العدوان.

وقال العدوان : ان مجلس إدارة الفيصلي، قرر الخميس، رفع شكوى رسمية ضد خوري، للجنة النزاهة ومكافحة الفساد، في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح أن الشكوى ستتضمن، التسجيلات المنسوبة لخوري، المتعلقة بدفعه لمنافسي الفيصلي، خلال الموسم الماضي، وستعتمد على بند "التأثير على نتيجة المباريات"، المنصوص عليه في قانون اتحاد كرة القدم الأردني.

وكان الفيصلي، أرسل بداية الشهر الحالي، كتابا لاتحاد كرة القدم الأردني، يطالب فيه بحل اللجنة التأديبية بالاتحاد، وإعادة النظر بشكوى النادي ضد خوري، لكن الاتحاد لم يستجب للكتاب، وفقا للعدوان.

وكانت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، أعلنت، كانون الأول الماضي، براءة طارق خوري من تهمة دفع الأموال لأندية أخرى، مع إيقافه لمدة 45 يوما، "باعتبار ما فعله خوري سلوكا غير رياضي"، بعد شكوى من الفيصلي، آب الماضي.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا في تموز الماضي، تسجيلا قالوا إنه بصوت خوري، يكشف فيه عن دفعه لمبالغ مالية، لتحفيز لاعبي الفرق اﻷخرى للفوز في مبارياتهم ضد خصوم الوحدات.