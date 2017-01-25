مدعوون للتعيين في مختلف الوزارات.. اسماء

اخبار الاردن - دعا ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع كل من (رئاسة الوزراء، وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة النقل،وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وزارة الأشغال العامة والاسكان، وزارة الزراعة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة المياه والري، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مؤسسة تنمية أموال الأيتام، مؤسسة الأقراض الزراعي، مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، دائرة الآثار العامة، هيئة الطاقة الذرية، دائرة الجمارك الاردنية، سلطة المياه، مستشفى الأمير حمزه، المركز الجغرافي الملكي، دائرة العطاءات الحكومية، سلطة وادي الأردن، المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، بلدية الباسلية) التالية أسماؤهم التواجد يوم الأربعاء الموافق 25/1/2017 في مبنى ديوان الخدمة المدنية الكائن في طبربور – شارع الأقصى لحضور الامتحان التنافسي التحريري كما هو موضح أدناه.

وكما دعا ديوان الخدمة المدنية التالية أسماؤهم التواجد يوم الأربعاء الموافق 25/1/2017، الساعة الواحدة ظهراً في مبنى الديوان الكائن في طبربور – شارع الاقصى ، لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني استكمالاً للامتحان الاستباقي الذي عقد سابقاً.

حيث سيتناول الامتحان الإلكتروني مجالين رئيسيين:

أولا: مجال التخصص الوظيفي وعليه 50% من العلامة الكلية.

ثانيا: مجال الاستعدادات والكفايات الوظيفية وعليه 50% من العلامة الكلية

- ويشمل الكفايات والمهارات والاستعدادات التالية:

- اللغوية (اللغة العربية واللغة الإنجليزية)

- الاستعدادت العقلية (التفكير المنطقي والتحليلي)

بكالوريوس هندسة الالكتروميكانيك

محافظة العاصمة

اسماعيل محمد اسماعيل جابر

ايمن صبرى امين قنيبي

محمود محمد عوده علان

محمود مطيع محمود صالح

مصعب حسين احمد الخباص

يوسف راتب يوسف العبسي

بكالوريوس هندسة المساحة

المملكة

احمد ياسين احمد الغرايبه

اسماء احمد رضوان القطيشات

رشا مصطفى شاكر حلاوه

رهام موسى مصطفى مجدلاويه

روان عبدالرؤوف محمود التركمان

ريمي تركي محمود الغنانيم

شاهناز مصلح صالح المناصير

شروق جمعه فليح العبداللات

غدير بدر محمد عرفات

لينا محمود عبدالرحيم المدني

منال سامي اسماعيل المساعفه

نداء عمر محمد بني عطا

ولاء نذير سليمان كلوب

بكالوريوس الهندسة الكهربائية

المملكة

ابراهيم عيسى ابراهيم محمد

احمد شاكر احمد المهدى

احمد عبدالله ضيف الله العموش

خالد مفلح طايع العجولين

زيد عبدالله اسماعيل العلي

طارق عبدالكريم سلامه ابو الغنم

عمر حسن رشيد محمد

فؤاد عبدالغني محمد قوزح

قاسم محمد علي العكش

لؤي يحيى عبدالرحمن مصطفى

محمد امجد احمد عرايضه

محمد جواد محمود حمو

محمد زيد محمد المومني

محمد عايد مفلح الاحمد

محمد عبد الكريم عيسى ابو جبه

محمد عبدالمعطي عقله الهاشم

محمد هاني منيزل العموش

محمود غازي سعيد عامر

مصطفى علي احمد الزغول

مصطفى كفاح مصطفى عرقاوي

نضال جلال محمد عبدالهادى

نضال حمد احمد الحمد

وليد محمد احمد الفرهود

يزيد ياسين محيسن ابو هنيه

يوسف احمد اسماعيل الحروب

بكالوريوس الهندسة الميكانيكية

اقليم الوسط

ايمان عبدالهادى احمد السعايده

خلود ربحي محمد رباع

دانا سامي عطيه الزوايده

ديما غالب احمد البيايضه

عبير مصطفى احمد سريه

مرام محمود عيسى ابو خضير

بكالوريوس الهندسة الميكانيكية

المملكة

احمد اسماعيل عوده ايوب

احمد جاسر راتب نصار

احمد خالد عقله الزيود

احمد خليل حسن رحمه

المعتزبالله يوسف علي المشاعله

جريس كامل جميل فاخورى

جمال عبدالناصر داود المغربي

حسن احمد حسين بطاح

حمزه احمد سعيد الجمل

حمزه احمد محمد المحاميد

سامر كايد محمد سمرين

عبدالله عقيل عايد الزعبي

عمادالدين صالح محمد صالح

عميد غسان عبدالهادى الخاروف

لؤي سامي علي حماد

محمد ابراهيم محمد رزق

محمد داود سليمان السمهورى

محمد عاكف جميل عمر

محمد محمود اسماعيل الخطيب

محمد مروان محمد خليفه العوامله

محمود فايز حموده شعلان

مهند بسام محمدماجد خير

مؤيد سالم عبدالله عناسوه

مؤيد عمر صابر اسعد

ينال نسيم عياده المصاروه

بكالوريوس طب

محافظة الزرقاء

احمد تيسير عبدالله الاسمر

باسمه امين عبدالرحمن ناصر

جهاد عدنان اسعد نصار

روان جمال رشدى سعيد

طارق زياد محمد القرعان

محمد ماجد عامر الشامي

موسى ابراهيم موسى محمد

وعد ضيف الله احمد القلاب

بكالوريوس طب

محافظة البلقاء

بشار وليد عبدالحميد ابو هزيم

حارث محمود علي الحيارى

خلدون غسان قاسم الخريسات

عبدالرحيم تيسير بهجت ابو رمان

يزن عبدالقادر ابراهيم سلامه

بكالوريوس طب

محافظة الكرك

ثائر خالد حماد الطراونه

رفيده عادل دخيل الله العساسفه

محمد رياض ربيع اقنيبي

بكالوريوس الهندسة الطبية الحيويه

محافظة مادبا

اسماء جمال عبدالمنعم النوافعه

روان عبدالمعطي عقله الهاشم

محمد هاني عبدالقادر ابو نصير

مراد محمد عايد الفلاحات

مها محمد ابراهيم العبابسه

وليد ضامن علي الفروخ

بكالوريوس الهندسة الطبية الحيوية

محافظة العاصمه

احمد حيدر احمد ابو الحمص

احمد محمد احمد عبدالجواد

اسامه جريس صالح مقطش

اسماء محمد رضا ابو حماد

الاء منذر عبدالجليل سعيد

ايمن حسين خليل حمد

ديمه يوسف مرعي الوشاحي

دينا دياب حسن ابوحمد

راما ارم ذات سليم جادالله

ريما محمد خليل ابو الحاج

سونا متعب عقاب اليونس

صلاح الدين محمد ابراهيم سالم

عبدالنور حسن عبدالرحيم حسن

فاديه عمر عبدالوهاب العالم

فراس صالح عبدالنبي السلامين

محمد هاشم منجد حيمور

ميس عدلي رشيد حجازي

هاله عيسى مرشد جديع

بكالوريوس تمريض

محافظة اربد

ايمان محمد عقاب ملحم

دلال ناجح سلطي الشرمان

عمر علي حمد الطويسات

محمد نعيم عبدالفتاح حداد

ولاء طلال عوض الزبيدى

بكالوريوس تمريض

الباديه الشماليه- لواء الرويشد

ايه رجا ضيف الله البدارين

حمزه محمد عايد بني خالد

عبدالله هزاع حمد المساعيد

علي سالم ذيب المساعيد

محمود ساري عيد الشرعه

بكالوريوس تمريض

محافظة الكرك

حنين اسماعيل عبدالعزيز الليمون

بكالوريوس تمريض

اربد-لواء الرمثا

جمانه يوسف مصطفى جرار

بكالوريوس صيدلة

محافظة العاصمه

احمد قاسم جبر الشيخ قاسم

انس علي احمد العيد

بلال حارث محمود الريماوي

عامر غسان عبد الرحمن ذكرالله

عبدالله احمد ذياب حماد

عدي محمد عيسى الحوامدى

يزن احمد عبدالله درويش

بكالوريوس علاج طبيعي(معالجة حكمية وتأهيل)

محافظة الزرقاء

احمد علي عبدالرحمن رمضان

بهاء الدين جبريل عيسى ابو زلطه

رمزي عاطف حسن بني كنانه

قصي احمد سليم القرعان

كمال محمد احمد خليفه

مصطفى صالح سليمان الحميديين

مهند عصام حسن صلاح

بكالوريوس تغذية وتصنيع غذائي

محافظة المفرق

احمد عقله محمد مغايره

احمد محمد صالح الجعبري

الاء غازى حسين بدر

انوار سالم محمد الحديان

بلقيس ابراهيم حسن البلوي

جهاد علي جمعه الشوبكي

غيداء عطا يوسف عرعراوي

هاله ناظم ابراهيم ابو الهيجاء

هبه عقايل مصطفى الدويرى

هبه محمد احمد ابو رمان

هديل شريف خليل البطاط

فراس حمدان سليمان الحسبان

تغذية وتصنيع غذائي

محافظة العاصمه

احمد علي محمد النجار

اشرف عيسى احمود المغايره

بركات محمود ابراهيم خنفر

حسن اسماعيل بدوي ابو عريضه

خالد محمد مصطفى جدوع

محمود محمد مصطفى مخلوف

بكالوريوس الحقوق

المملكة

احمد عبدالقادر محمد الطراونه

انس صالح عوده الله الطراونه

انس واصف محمود البس

بندر محمد دحل الزبن

حمزه موسى عبدالعزيز ابو سعد

خليل علي خليل المعاني

راجي خالد سعيد العبد العال

سائد يوسف سليمان الطراونه

سفيان محمود مجاهد الهلول

سليم بسام سليم علاونه

صهيب عماد محمد المعايطه

صهيب مصطفى احمدفتحي اللاذقاني

صهيب هايل مضفي البري

عباده خلدون محمد حماشا

عبدالرحمن بشير عبدالرحمن ابوطالب

عصام امين صبحي القوابعه

علاء مصلح ابراهيم السرحان

علي محمد فالح البشير

عيسى محمد خليف عفيف

محمد ايمن عبدالله الشطرات

محمد جمال يوسف نعلاوى

محمد حامد عوده الله الطراونه

محمد سالم محمود بني عبده

محمد سليمان علي الزبون

محمد صالح محمد مساعده

مصعب سالم محمود البركات

معاذ عبدالكريم احمد دلوع

معن حامد مفلح الهاشم

ناجي خالد سعيد العبد العال

يحيى سلامه العواد الحوامده

يوسف عثمان يوسف السباعي

بكالوريوس آثار

محافظة العاصمة

اليمامه عيد عبدالحميد النسور

اميره عبدالرحيم حسن النويران

روان محمود سليمان العلي

منال مصطفى احمد عطيه

هبه محمدبركات عاشور سدر

هناء محمود محمد لافي

بكالوريوس الكيمياء

محافظة العاصمة

اريج عطيه عبدالحفيظ النجار

اريج محمد اسماعيل الدقس

ايمان ابراهيم احمد داربدر

ايمان باسم صبرى جابر

ايمان محمد احمد الموسى

ايناس موسى حسن هديب

ايه احمد محمد الخطيب

حنان رافع محمود حمدان

خلود محمد محمود علي

دعاء جميل حسين سالم

دعاء حسين احمد موسى

دلال اشرف عبدالكريم الريماوي

ديما محمد محمود السيوف

ديما محمدسمير احمد الحايك

رزان عبدالعزيز فهد عبدالعزيز

رغده علي صايل صايل العموش

رلى علي محمد علوش

رولا رفيق محمود عدوان

ريم زهير عوض الخطيب

سهير عبداللطيف رضوان ابو نبعه

صابرين زيد كامل مصلح

صفاء صالح حسن ابو شيخه

كاترين سامي يعقوب عاقله

لارا نمر فارس المرجي

ليليان زكريا خليل ابو سليمان

مرام محمود محمد حسين

مروه خليل ابراهيم تيم

منار يوسف حماد عطيه

مها جمعه حسن الغوانمه

هبه علي محمود جبر

هدى صبحي محمد العبدعلي

هديل نايف محمد ارشيدات

وجدان محمد محمود عثمان

بكالوريوس اللغة العربية وآدابها

المملكة

احمد عبد الحافظ محمد زيوت

حمزه علي سليمان الشوابكة

سليمان خليفه خليف الهروط

عصام رافع غندور البشبيش

محمد ابراهيم عوده الهريشات

محمود موسى محمد القرعان

موسى محمود طعمه الفقهاء

بكالوريوس محاسبة

المملكة

ابراهيم احمد محمد بني مصطفى

اسحق يوسف سالم المحاسنه

ايهاب ناصر سالم الصلاحين

حسام عبدالرؤوف محمود عنانزه

غانم هزاع فالح العليان

محمد عبدالقادر علي البركات

محمد ياسين توفيق زين العابدين

بكالوريوس علوم مصرفية ومالية

محافظة المفرق /بلدية الباسلية

ابراهيم سالم فلاح الحماد

سوسن عبدالكريم جمعه الخريشا

شيماء احمد محمد سعدالجبور

عبدالله محمد لافي بني صخر

محمد عيد علي الشريده

منذر خالد غصاب السليم

بكالوريوس علوم ادارية

محافظة معان/ قصبة معان

حسان علي محمد علي عبد الهادي الطراونه

رأفت سعيد عارف الطراونه

زيدان محمد ياسين عبد الله الشمايله

سلامه حامد سلامه المعايطه

عصام نايل توفيق المجالي

عطا الله عواد عطا الله الطراونه

محمد سالم سلمان الضمور

بكالوريوس علوم مالية ومصرفية

محافظة البلقاء

ابراهيم كمال توفيق سلامه

احمد مهند علي القطامي

انس نوفان محمد قطيشات

ايهاب علي سليمان الجدوع

ايهم احمد مصطفى الخريسات

باسم محمد جميل عبداللات

بكر جميل عبدالكريم حياصات

بلال وليد هاشم الحليق

تيسير احمد المفلح الكلوب

خليل عبدالرزاق حسن الحمدان

رامي عواد عايد السمردلي

طارق طعان فهد الحسين

عدنان محمد احمد ابو عنزه

مازن محمد سعيد الياصجين

مجدي زهير هاشم قطيشات

مجدي عبدالمهدي فياض خريسات

محمد رسمي عوض حتاوى

محمد عبدالمجيد جميل ابوطالب

مراد كمال طالب جابر

نورالدين ياسين محمد عبيد

وسام مروان سليمان الطعامنه

بكالوريوس اقتصاد

المملكة

امل عبدالله سليمان رشيد

ثائر سلطان سليمان مريان

دعد محي الدين محمد العو

رانيه احمدعرفات حامد الضاوى

رولا محمود حسن ابو رصاع

ريم عبدالرحمن علي خريسات

زهير محمود سالم الزعبي

سمر نواف عبداللطيف الشواهين

سوسن سليمان احمد العبدالله

عبدالاله عبدربه نجيب العزام

عبير نايل عيد عقلات

عطاف عبدالفتاح احمد ابو الهيجاء

عماد سعيد موسى القرعان

لنا راغب حسن بدر

ليلى سعيد صالح علاونه

محمود جبر محمد الطيطي

منار صالح راشد الزيود

مها تركي محمد شطناوي

ناديه محمد عطيه طبيشات

نعمات محمد علي عبابنه

وفاء خلف الذيب الغزاوى

بكالوريوس اقتصاد

محافظة العاصمه

اسامه توفيق رشيد ابو شهاب

اسماعيل محمد نمر العوضي

شادى ربحي حسين السعدى

شادي كامل محمد عبيدات

محمد رشيد ذياب حسن

محمد علي يوسف ابو الرب

محمد غالب محمود سويد

بكالوريوس اقتصاد وارشاد زراعي

محافظة العاصمة

اسامه عوده الله منيع القيسي

انور احمد محمد قعدان

بشار عدنان ابراهيم البنا

حسام احمد اسعد اسماعيل

طلال محمد عطيه الحويان

محمد خضر احمد العلام

بكالوريوس اللغة الانجليزية وآدابها

محافظة العاصمه

بلال عبدالكريم صالح العبويني

خالد نبيل روبين حسن

محمد عبدالجليل احمد سكارنه

محمود سعيد ذيب راجحه

محمود محمد سالم الحنيطي

نورالدين احمد عواد الزعبي

دبلوم هندسة الانتاج الصناعي

محافظة الطفيلة

بلال عبدالله عبيد البدور

حاتم محمد سالم الزرقان

يزن كمال حسن الحمران

دبلوم الهندسة الصناعية

محافظة العاصمه

محمد مصباح محمد دودين

نضال احمد علي علي

اسامه احمد محمود ابو عواد

اكرم عبدالله ابراهيم نوفل

رامي خالد محمد ابو سالم

زيد صالح محمد سلحب

شادى جمال حسين الشلالده

دبلوم الهندسة الصناعية

محافظة الكرك

سامر عزات شحاده الشوامره

علي محمد يوسف ابو عمرو

محمد ابراهيم سلمان الطراونه

محمود اسماعيل احمد ابو عرار

كمال نمر عبدالهادي البستنجي

محمود عبدالمجيد محمد البستنجي

دبلوم هندسة المساحة

محافظة عجلون

عبدالله سليمان عبدالله الصمادى

محمد خالد محمد البلاونه

مراد ناصر محمد الزغول

نسيم محمد مفلح المومني

دبلوم علم الاجتماع

محافظة العاصمة

ابراهيم عبدالمجيد جعفر الطراونه

اسامه مصطفى محمود المجالي

رافت عادل محمد البيايضه

سند سليمان سالم الصواويه

صهيب بادي احمد الصرايره

علي مضحي فالح المراغي

محمد حجازي امحمد المجالي

دبلوم علوم مالية ومصرفية

محافظة العاصمة

الهام درويش حسين ابو سعيدان

اماني مصطفى عبدالرؤوف خاطر

غاده فليح حمدان البكور

هدى مرعي عبدالعزيز سمرين

هناء سعيد عبداللطيف علي

وفاء عبدالرحمن محمد قنديل

وفاء عبدالله حسان الكوز

دبلوم نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد

محافظة العاصمة

امل عثمان احمد زيدان

سلطان نورالدين عبدالقادر الاطرش

معتز مروان احمد النواهضه

ميساء توفيق شاهين حدادين

ميساء صبرى عبد الرحمن الحيارى

هناء شحاده احمد الحويطات

دبلوم ادارةالمكاتب والمعلومات –سكرتاريا وادارة مكاتب

محافظة العاصمه

بثينه يوسف محمود شاهين

حنان عبد اللطيف جميل علاونه

سوسن يوسف عبدالله التلاوي

فاديه احمد محمد الرشدان

ميسون علي محمد ملحم

ناديه سعد علي الدعجه

نسرين ناصر ارشيد الزريقات

دبلوم تمريض

محافظة العاصمه

اسراء عبدالكريم عواد محبوب

اشراف محمد حسين عياد

رهان سالم سلمان ابو حطب

ميساء محمد ابراهيم الذويب

دبلوم تغذية وتصنيع غذائي

محافظة العاصمه

اريج عمر سماره سماره

سهى محمد عبدالفتاح بركات

لما عبد المجيد حسن الاقطش

ايناس محمد امين هنداوي

خلود عبدالحليم احمد العتيبي

رندا مصطفى نمر ابو هنطش

رنده زاهر ابراهيم حواري

عائده نمر محمود نمر

عبله نعيم احمد سكر

محمدرسول منصور سالم المواجده

منال محمد حسن الجابر

مها فارس احمد ابو فارس

نجود محمود محمد العزازمه

ملاحظة: يرجى الحضور قبل الموعد بنصف ساعة وكل من لم يحضر يعتبر مستنكفا، كما يرجى إحضار هوية الأحوال المدنية سارية المفعول وقلم حبر أزرق جاف وآلة حاسبة، ويمنع إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان.



اسماء المدعوين لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني الاستباقي التكميلي لحملة درجة البكالوريوس في الحاسوب بتاريخ 25/1/2017

بكالوريوس حاسوب

محافظة مادبا

بيان مسند كاسب الحيصه

عبير عطا الله سليمان القطيش

علاء الدين محمد سليمان الشوابكه

بكالوريوس حاسوب

محافظة اربد

حسن علي محمد العمرى

بكالوريوس حاسوب

محافظة الطفيله

اسماء بكر سلمان الحراسيس

اكرام سليمان بدهان الرواشده

انوار ابراهيم عوده الهريشات

ايناس راتب علي الصقرات

بيان احمد سليم السعود

حنين عبدالحفيظ شوكت الشيخ قاسم

رنا بكر اسماعيل العطيوي

سجى عبدالله علي الرواجفه

فنديه نعيم محمود الزواهره

نسرين صدقي عيد الفقير

نسيم عبدالواحد عبدالغني الربيحات

بكالوريوس حاسوب

الباديه الوسطى

اسماء عناد جزاع النوارسه

الاء قبلان علي الحماد

اماني عايد عوده الرجيلات

ايه عوده سليم القريم

رهام عوده زكريا عاصي

غدير ابراهيم علي الغرايبه

فاطمه غازى فالح الجبور

ناهد عبدالرزاق فهد الخريشه

هبه فتحي احمد النعسان

هلا هاني محمد ابو عواد

هيام خلف فهد الجريبيع

وعد سلامه سميحان الشموط

ولاء بكر عبدالمنعم الجريري الحصان

بكالوريوس حاسوب

الباديه الشماليه

احمد مطيع متروك الزعيتر

امل سعيد عقيل المهلهل

ايمان عبدالله صوان المساعيد

رحمه بخيت عوده المشنا

كوثر عبدالكريم نزال المساعيد

ناريمان محمد فرج القطيش

هبه صبح سدحان السرديه

هدى خلف صالح البليله

هدى مدالله حسين المساعيد

يوسف محمد عقيل المساعيد

بكالوريوس حاسوب

الباديه الجنوبيه

حنان سليمان عوده ابو غريقانه

حنين محمد سالم ابورويس

سماح اعتيق سالم الموسه

عليا سلامه اسعيد سلمان

فاتن عيد سالم الحميدات

فايزه سالم سليمان السعيدين

مرام نايف عقله الجرره

منى عوض سحيمان الحجايا

ندى احمد سليمان الرواجفه