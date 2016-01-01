القبض على 8 أشخاص أحرقوا وحطموا 5 مركبات باربد

اخبار الاردن - تمكن العاملون في شعبة بحث جنائي اقليم الشمال/ قسم بحث جنائي اربد من القبض على ثمانية اشخاص قاموا بحرق ثلاث مركبات والحاق اضرار مادية بمركبتين لاحد المواطنين والذي يملك مكتبا لتأجير السيارات السياحية لوجود خلافات مالية فيما بين احد الاشخاص المقبوض عليهم ومالك تلك المركبات .



وفي التفاصيل قالت ادارة الاعلام الامني في مديرية الامن العام انه بتاريخ 9 / 12 / 2016م ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة محافظة اربد بتعرض مركبتين تعودان لمكتب تاجير سياحي للحرق في منطقة الحصن حيث تحركت كوادر المركز الامني المختص وتبين من خلال التحقيق وتقارير المختبر الجنائي بان الحريق وقع بفعل فاعل ، ليرد في اليوم التالي بلاغ اخر بتعرض مركبات تعود لذات المكتب للتكسير والحاق اضرار مادية بها من قبل مجهولين، وشكل فريق تحقيق من البحث الجنائي والعاملين في مديرية شرطة محافظة اربد لمباشرة التحقيقات في القضية والقاء القبض على الفاعلين.



واضافت ادارة الاعلام الامني انه جراء البحث والتحري وجمع المعلومات حول القضيتين تمكن فريق التحقيق من الوصول لهوية عدد من مرتكبيها و بعد البحث والتحري عنهم تم القاء القبض على شخصين منهم ؛ وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بتكسير وحرق المركبات لوجود خلافات مالية مع مالكها ، كما اعترفا بقيام ستة اشخاص اخرين بالاشتراك معهما بارتكاب الجريمة وتم القاء القبض عليهم جميعا في اوقات واماكن مختلفة وتبين انهم جميعا من ارباب السوابق الجرمية وتم احالة القضية للقضاء.