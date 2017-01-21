الوفيات 2017-1-21
منذ 59 دقيقة
اخبار الاردن -
- سمير أمين عبدالمجيد الدعاس - الزرقاء
- عيسى عايد سالم النعمات - مرج الحمام
- هشام احمد النجداوي - تلاع العلي
- حليمة عبد العزيز محمد شحادة - ضاحية الرشيد
- عبلة سليم توما حجازين - طبربور
- فوزية حسن عبدالمعطي سماره - ضاحية الياسمين
- امونة محمد طلب ابو عربي - الجبيهة
- راني عصام فتوحي - تلاع العلي
- ليديا نزار جمال إعقيل حداد - خلدا
- فرحان عقلة الازرعي - الحصن
- نادره علي عبدالرازق عويس - ضاحية الرشيد
- شاهر اسماعيل الرواشدة - ضاحية الفاروق
- فؤاد “امفضي” مفضي عقلة نفاع - دابوق
انا لله وانا اليه راجعون