حالة الطقس ليومي السبت والاحد

اخبار الاردن - تنخفض درجات الحرارة نهار اليوم، لتُصبح أقل من مُعدلاتها في هذا الوقت من العام بقليل، بحسب موقع "طقس العرب"، الذي بين، أن اجواء باردة تسود المرتفعات، وباردة نسبيا في اغلب المناطق الاخرى.



وأشار الموقع إلى أن كميّات من السُحُب المُنخفضة، ستظهر في ساعات النهار، لتُصبح الأجواء غائمة جُزئياً في الشمال والوسط، متوقعا هُطول زخات محليّة خفيفة من المطر شمالاً، وأن الرياح، تكون شمالية غربية معتدلة السرعة.



أمّا في خليج العقبة، فقال الموقع أن الرياح تكون شمالية معتدلة الى نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية.



ليلاً، تسود أجواء باردة بشكل عام في العديد من المناطق خاصة السهول الشرقية والبادية، كما تكون الظروف مُهيأة لتشكُل الضباب في مناطق مختلفة، بخاصة المرتفعات الجبلية والشهول الشرقية والبادية.وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.



ويُحذر الموقع من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية مع ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر فوق بعض المناطق الجبلية وأجزاء من السهول الشرقية بسبب الضباب.

أما درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة: فتكون في: شرق عمان: من 13 إلى 7، غرب عمان: من 11 إلى 5، إربد: من 13 إلى 4، جرش: من 12 إلى 6، السلط: من 10 الى 5، عجلون: من 9 إلى 3.



الزرقاء: من 14 إلى 6، المفرق: من 13 إلى 3، مأدبا: من 10 إلى 3، الكرك: من 12 إلى 3، الطفيلة: من 12 إلى 4، معان: من 14 إلى 1، العقبة: من 20 إلى 9، البحر الميت: من 21 إلى 12.



ويتوقع "طقس العرب" استمرار الأجواء مستقرة ودرجات الحرارة أقل من مُعدلاتها نهار غد في هذا الوقت من العام ما بين درجة إلى درجتين.