إنارة 12500 منزل باحياء عمّان الفقيرة بالألواح الشمسية

اخبار الاردن - تعتزم أمانة عمان الكبرى، إنارة إثني عشر ألفا وخمسمائة منزل ووحدة سكنية من فئة الأقل حظا والعفيفة في مناطق متفرقة من العاصمة، عبر مشروع للألواح الشمسية باستخدام تقنية النقل بالعبور، سينفذ بالتعاون مع شركة ( K W B JORDAN) المملوكة للأمير خالد بن الوليد.



ويفترض أن يولد المشروع المزمع تنفيذه قريبا نحو 30 ميجا واط، وسيستفاد منه بإنارة شوارع عمان ومرافق الأمانة ومبانيها، الى جانب أسر فقيرة، يترواح معدل استخدامها الشهري في هذه المناطق بين 20 و30 دينارا شهريا، للتخفيف من الأعباء الاقتصادية ورفع مستواها المعيشي.



وشرعت الأمانة مؤخرا، بالبحث عن تحديد أماكن نصب الألواح، بما يجعلها تعمل بكفاءة واقتدار وتؤدي الغرض الذي أوجدت لأجله في "التوليد" المستمر، وذلك في إطار خطط وأهداف الأمانة، الساعية الى تحقيق تنمية مستدامة والتخفيف من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.



وفي سياق متصل، قالت الأمانة إن هناك طلبا متزايدا من المواطنين والشركات، بالتحول الى الطاقة الشمسية المولدة للكهرباء، مؤكدة أنها تشجع ذلك عبر تعليمات قالت عنها إنها "ميسرة"، للتسهيل على المواطنين وتحفيزهم.