الفيصلي يتعاقد مع الصربي ديجان
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اخبار الاردن - تعاقدت إدارة النادي الفيصلي رسميا مع اللاعب الصربي ديجان، لتعزيز صفوف فريق كرة القدم، الباحث عن استرداد لقبي الدوري والكأس، والمشاركة الايجابية في بطولة الأندية العربية، التي تقام نهائياتها في القاهرة خلال الفترة الممتدة من 21 تموز (يوليو) إلى 5 آب (اغسطس) المقبلين.
وبحسب مصادر النادي، تم التعاقد مع اللاعب الصربي لمدة موسم ونصف، وبناء على تنسيب مواطنه المدير الفني لـ"الازرق" برانكو، وعقب نجاح اللاعب في تجاوز الاختبارات الطبية والفنية، حيث يلعب ديجان في مركز صانع الالعاب الذي يعاني الفيصلي منه خلال الموسم الحالي.
وتعتبر صفقة ديجان الثانية للفريق بعد نهاية مرحلة الذهاب، التي ودعها الفيصلي بالمركز الثالث برصيد 22 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن فريق الجزيرة المتصدر برصيد 25 نقطة.
وكان الفيصلي تعاقد الاسبوع الماضي، مع المهاجم الليبي أكرم الزوي ليمثل فريق كرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي، نظير مبلغ 40 ألف دولار، بحثا عن ايجاد حل لمشكلة العقم الهجومي الذي رافق الفريق خلال مرحلة الذهاب، ولم يسجل لاعبوه غير 11 هدفا في 11 مباراة !!، بمعدل هدف في كل مباراة، وعلى الجانب الدفاعي يملك الفيصلي اقوى خط دفاع، حيث دخل مرمى الحارس معتز ياسين 4 أهداف بمعدل 0.36 هدف في المباراة.
ويأمل جمهور الفيصلي ان تكون تعاقدات النادي مع المحترفين على قدر المسؤولية، وتساهم في إضافة نوعية على المستوى الفني للفريق خلال المرحلة المقبلة، خصوصا أن خزينة النادي تكبدت مبالغ مالية كبيرة خلال الموسم الحالي، بعدما كان الفيصلي قد تعاقد مع عدة محترفين فشلوا في اثبات حضورهم، ليتم فسخ عقود كل من السوري رافع رجا، واللبناني محمد غدار، والنيجيريين إبراهيم أجاني وويليام، إضافة للعراقي كامل الذي لم يلعب نهائيا مع الفريق.