الفيصلي يتعاقد مع الصربي ديجان

اخبار الاردن - تعاقدت إدارة النادي الفيصلي رسميا مع اللاعب الصربي ديجان، لتعزيز صفوف فريق كرة القدم، الباحث عن استرداد لقبي الدوري والكأس، والمشاركة الايجابية في بطولة الأندية العربية، التي تقام نهائياتها في القاهرة خلال الفترة الممتدة من 21 تموز (يوليو) إلى 5 آب (اغسطس) المقبلين.

اخبار الاردن - تعاقدت إدارة النادي الفيصلي رسميا مع اللاعب الصربي ديجان، لتعزيز صفوف فريق كرة القدم، الباحث عن استرداد لقبي الدوري والكأس، والمشاركة الايجابية في بطولة الأندية العربية، التي تقام نهائياتها في القاهرة خلال الفترة الممتدة من 21 تموز (يوليو) إلى 5 آب (اغسطس) المقبلين.

اخبار الاردن - تعاقدت إدارة النادي الفيصلي رسميا مع اللاعب الصربي ديجان، لتعزيز صفوف فريق كرة القدم، الباحث عن استرداد لقبي الدوري والكأس، والمشاركة الايجابية في بطولة الأندية العربية، التي تقام نهائياتها في القاهرة خلال الفترة الممتدة من 21 تموز (يوليو) إلى 5 آب (اغسطس) المقبلين.

وبحسب مصادر النادي، تم التعاقد مع اللاعب الصربي لمدة موسم ونصف، وبناء على تنسيب مواطنه المدير الفني لـ"الازرق" برانكو، وعقب نجاح اللاعب في تجاوز الاختبارات الطبية والفنية، حيث يلعب ديجان في مركز صانع الالعاب الذي يعاني الفيصلي منه خلال الموسم الحالي.

وبحسب مصادر النادي، تم التعاقد مع اللاعب الصربي لمدة موسم ونصف، وبناء على تنسيب مواطنه المدير الفني لـ"الازرق" برانكو، وعقب نجاح اللاعب في تجاوز الاختبارات الطبية والفنية، حيث يلعب ديجان في مركز صانع الالعاب الذي يعاني الفيصلي منه خلال الموسم الحالي.

وبحسب مصادر النادي، تم التعاقد مع اللاعب الصربي لمدة موسم ونصف، وبناء على تنسيب مواطنه المدير الفني لـ"الازرق" برانكو، وعقب نجاح اللاعب في تجاوز الاختبارات الطبية والفنية، حيث يلعب ديجان في مركز صانع الالعاب الذي يعاني الفيصلي منه خلال الموسم الحالي.

وكان الفيصلي تعاقد الاسبوع الماضي، مع المهاجم الليبي أكرم الزوي ليمثل فريق كرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي، نظير مبلغ 40 ألف دولار، بحثا عن ايجاد حل لمشكلة العقم الهجومي الذي رافق الفريق خلال مرحلة الذهاب، ولم يسجل لاعبوه غير 11 هدفا في 11 مباراة !!، بمعدل هدف في كل مباراة، وعلى الجانب الدفاعي يملك الفيصلي اقوى خط دفاع، حيث دخل مرمى الحارس معتز ياسين 4 أهداف بمعدل 0.36 هدف في المباراة.

وكان الفيصلي تعاقد الاسبوع الماضي، مع المهاجم الليبي أكرم الزوي ليمثل فريق كرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي، نظير مبلغ 40 ألف دولار، بحثا عن ايجاد حل لمشكلة العقم الهجومي الذي رافق الفريق خلال مرحلة الذهاب، ولم يسجل لاعبوه غير 11 هدفا في 11 مباراة !!، بمعدل هدف في كل مباراة، وعلى الجانب الدفاعي يملك الفيصلي اقوى خط دفاع، حيث دخل مرمى الحارس معتز ياسين 4 أهداف بمعدل 0.36 هدف في المباراة.

وكان الفيصلي تعاقد الاسبوع الماضي، مع المهاجم الليبي أكرم الزوي ليمثل فريق كرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي، نظير مبلغ 40 ألف دولار، بحثا عن ايجاد حل لمشكلة العقم الهجومي الذي رافق الفريق خلال مرحلة الذهاب، ولم يسجل لاعبوه غير 11 هدفا في 11 مباراة !!، بمعدل هدف في كل مباراة، وعلى الجانب الدفاعي يملك الفيصلي اقوى خط دفاع، حيث دخل مرمى الحارس معتز ياسين 4 أهداف بمعدل 0.36 هدف في المباراة.