عمرو دياب يعود للسينما بعد غياب 23 عاماً

اخبار الاردن - بعد أن أُجّل مسلسله الذي كان يفترض أن يعرض في شهر رمضان القادم، يبدو أن المطرب عمرو دياب فضّل أن تكون عودته سينمائية.



إذ تعاقد دياب الملقب بالهضبة مع المنتج تامر مرسي، على فيلم جديد يعود به للسينما بعد غياب استمر لما يزيد عن الـ 23 عاماً، بعدما سبق وقدم فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" عام 1993 بمشاركة الراحل عمر الشريف والفنانة يسرا، وفق موقع العربي الجديد.



وقد تقرر أن تتم ترجمة الفيلم إلى عدة لغات أجنبية، نظراً للشعبية التي يتمتع بها عمرو سواء في مصر أو العالم كله.



حضر عمرو جلسة التعاقد بصحبة محاميه أشرف عبد العزيز، وتم الاتفاق بينه وبين تامر مرسي على جلسات عمل مع مؤلف الفيلم محمد حفظي، ومخرجه هادي الباجوري، لوضع الخطوط العريضة والاستقرار على باقي أفراد الفيلم.



ومن المقرر أن يتم التصوير بعدد من الدول الأوروبية، على أن يعرض خلال موسم عيد الأضحى.



وكان عمرو دياب قد سبق ووقع عقد مسلسل "الشهرة" مع المنتج تامر مرسي، وكان من المفترض أن يتم البدء في تصويره قريباً، لكن أُجّل لانشغال عمرو دياب ببعض الحفلات في مصر وخارجها، بالإضافة إلى عدم اكتمال النص التليفزيوني، وهناك مقربون من عمرو يؤكدون أنه أطاح تماماً بفكرة المسلسل ولن يقدمه.