إعصار يخلف 4 قتلى ودمار في ولاية مسيسيبي

اخبار الاردن - قتل 4 أشخاص من جراء إعصار ضرب مدينة هاتسبيرغ بولاية مسيسيبي الأميركية وألحق أضرارا جسيمة بالمباني والسيارات والبنى التحتية، فيما ما يزال البحث مستمرا عن مزيد من الضحايا.



وأفادت صحيفة الغارديان البريطانية بأن أكثر من 40 من رجال الإطفاء يبحثون عن قتلى وجرحى من جراء الإعصار الذي ضرب هاتيسبورغ في وقت مبكر السبت. وفي الأثناء أعلنت بلدية هاتسبيرغ حالة الطوارئ.



وأوضح غرين فلين من إدارة الطوارئ في الولاية أن الإعصار أدى إلى أضرار جسيمة في البنى التحتية، والسيارات، إلى جانب انهيارات في المنازل حيث تحولت كثير من المنازل إلى شظايا من الخشب والحطام.



وأضاف أن عمال الإنقاذ يواجهون صعوبات في الحركة على الطرقات بسبب تناثر أنقاض المباني والأشجار بفعل الإعصار.



وأعلنت جامعة كريستيان أغلاق أبوبها حتى إشعار آخر، لافتة إلى أن إدارة الجامعة تعمل على إعادة الطلاب الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.



وذكرت الجامعة أن بعض الطلاب أصيبوا بجروح طفيفة، فيما لحقت أضرار كبيرة ببعض مساكن الطلبة. سكاي نيوز عربية