جمع 32 ألف دينار كتبرعات لمتضرري عمارات جبل الجوفة

اخبار الاردن - قدم عدد من الجمعيات الخيرية اليوم السبت العون والتبرعات النقدية والعينية للأسر المتضررة من حادث انهيار العمارات الثلاث والمباني المهددة بالسقوط بمنطقة جبل الجوفة.

وقال الناطق الاعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط ان اغلب الجمعيات من شرق العاصمة قدمت 32 الف دينار، وهي: اتحاد الجمعيات الخيرية/فرع العاصمة وجمعية المركز الإسلامي والجمعية الأرثوذكسية واصدقاء القدس والسافرية وعنابة والمحسنين والغيث الريادية واصدقاء مرضى السرطان وعندي حلم وتل الصافي ودير طريف وطيبة والدوايمة وايدي الخير والفردوس وعورتا، ومنظمة "كير ".

واشار الى ان عدد افراد الاسر المتضررة من الحادثة الذين تم اخلاؤهم وايواؤهم بلغ 380 فردا، مضيفا ان الوزارة شكلت منذ بداية الحادثة غرفة عمليات تعمل على مدارالساعة في المنطقة والشقق الفندقية التي آوت المتضررين فيها وذلك للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.