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إصابتان بالرصاص في مشاجرة مسلحة بالرصيفة

منذ 40 دقيقة
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إصابتان بالرصاص في مشاجرة مسلحة بالرصيفة

اخبار الاردن - أصيب شخصان بإطلاق نار في الرصيفة إثر مشاجرة وقعت مساء اليوم السبت.

وقال مصدر أمني إن حالة المصابين متوسطة، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات في الحادثة.



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