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إصابتان بالرصاص في مشاجرة مسلحة بالرصيفة
إصابتان بالرصاص في مشاجرة مسلحة بالرصيفة
منذ 40 دقيقة
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اخبار الاردن
- أصيب شخصان بإطلاق نار في الرصيفة إثر مشاجرة وقعت مساء اليوم السبت.
وقال مصدر أمني إن حالة المصابين متوسطة، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات في الحادثة.
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