إصابتان بالرصاص في مشاجرة مسلحة بالرصيفة

اخبار الاردن - أصيب شخصان بإطلاق نار في الرصيفة إثر مشاجرة وقعت مساء اليوم السبت.



وقال مصدر أمني إن حالة المصابين متوسطة، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات في الحادثة.