نتائج «التوجيهي» قبل 6 المقبل

اخبار الاردن - اكد مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم ان اعلان نتائج امتحان الثانوية العامة للدورة الشتوية لن يتجاوز في حده الاقصى السادس من شباط المقبل.

واكد المصدر انه مع نهاية الاسبوع الحالي ستنتهي عملية تصحيح كافة المباحث، والتي انجز منها ما يقارب الـ 90 %، ليصار بعد ذلك الى في ادارة الامتحانات العمل على تدقيق العلامات وادخال البيانات الكترونيا ليتم اعلانها فور الانتهاء الكامل من مراحل التدقيق المعتادة ومن ثم المصادقة عليها.

وكان 88 الف طالب وطالبة من الطلبة النظامين قد تقدموا للامتحان في الثالث من الشهر الحالي لامتحان التوجيهي وعقد الامتحان في 1403 قاعات موزعة على 456 مدرسة مركزية في مختلف مناطق المملكة بمشاركة 13 الف معلم ومعلمة اشرفوا على ادارة الامتحان.

وكانت الدورة الامتحانية قد شهدت انخفاضا ملموسا في عدد مخالفات الطلبة لتعليمات الامتحان مقارنة بالدورات السابقة، حيث بلغت لهذه الدورة 316 مخالفة في مديريات التربية والتعليم كافة، اضافة الى الارتياح التام من قبل الطلبة والاهالي للاجراءات المتبعة ولمستوى الاسئلة، حيث لم تشهد هذه الدورة اي احتجاجات على الاسئلة ومستواها.الدستور