الوحدات يوافق على احتراف الشاطر حسن

اخبار الاردن - وافقت إدارة الوحدات، السبت، على احتراف اللاعب حسن عبد الفتاح، في نادي الخريطيات القطري، لمدة نصف موسم، مقابل مبلغ مئة ألف دولار، حسب الناطق باسم النادي، عوض الأسمر.

وقال الأسمر إن إدارة الوحدات وافقت على احتراف عبد الفتاح، الذي ينتهي عقده مع النادي نهاية الموسم الحالي، مقابل مئة ألف دولار.

وأوضح أن الوحدات سيوقع مع المحترف الفلسطيني أحمد ماهر، الأحد، بهدف ضمه لصفوف الأخضر، لمدة موسم ونصف.

وبيّن الأسمر، أنه لا نية لدى الوحدات للتوقيع مع المزيد من المحترفين.

من جهته، أكد حسن عبد الفتاح، عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" أنه باقٍ مع الوحدات حتى نهاية الموسم.