مصر تفوز على أوغندا في الوقت القاتل.. فيديو

اخبار الاردن - فازت مصر على اوغندا 1-صفر السبت في بور جانتي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن النسخة 31 لكأس الامم الافريقية لكرة القدم المقامة في الغابون.



وسجل البديل عبدالله السعيد هدف الفوز (89).



وكانت غانا (6 نقاط) حققت فوزها الثاني في وقت سابق على حساب مالي 1-صفر في المجموعة عينها، فضمنت تأهلها الى ربع النهائي.



ورفعت مصر رصيدها الى 4 نقاط في المركز الثاني مقابل نقطة لمالي فيما ودعت اوغندا. وتلعب في الجولة الثالثة الاخيرة الاربعاء المقبل مصر مع غانا واوغندا مع مالي. (أ ف ب)