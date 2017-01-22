الوفيات 2017-1-22
منذ 9 ساعة
اخبار الاردن -
- تيسير محمد عبدالرحمن ملحم - جمعية أهالي حلحول
- نهى خليل عبدالله الترهي - المدينة الرياضية
- هاشم محمد عطاالله الحوراني - منطقة المصلى
- «عيسى سمير» حسين موسى البحش - الرابية
- عصمت رشيد ابو سالم - اربد
- قاصد رفيق عبده - تلاع العلي
- عارف سلامة اللوزي - الجبيهة
- أحمد نايف علي العكش - كفرسوم
- سعدية الشبلي - دابوق
- حليمة محمود يوسف صالح القاضي - الرابية
- بهية احمد عبدالفتاح مكحل - دابوق
- هند صبيح غنام - الصويفية
- نايفة منير رشيد البكري - الزرقاء
- أحمد عبدالحليم الشخشير - الشميساني
- محمود أحمد نمر «عبد حسن» - مرج الحمام
انا لله وانا اليه راجعون