قمة أردنية - سعودية في عمّان قبيل القمة العربية

اخبار الاردن - تستضيف عمان اواخر اذار المقبل قمة اردنية - سعودية بحسب مصادر دبلوماسية سعودية اكدت أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سيزور المملكة قُبيل يومين من انطلاق القمة العربية التي يستضيفها الاردن.



ويبحث جلالة الملك عبدالله الثاني مع اخيه خادم الحرمين الشريفين خلال القمة العديد من القضايا المشتركة السياسية والاقتصادية وتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وكذلك اطلاق مشاريع منبثقة عن صندوق الاستثمار الأردني السعودي، الى جانب التطورات التي تشهدها المنطقة.



وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وقع محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الاردني المشترك خلال زيارة جلالته الى الرياض في شهر نيسان الماضي ولقائه خادم الحرمين الشريفين.



ووقع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود في تشرين الاول الماضي في الرياض على محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الاردني المشترك.



وجرى خلال التوقيع على محضر الاجتماع الاول للصندوق الإحاطة بقرار صندوق الاستثمارات العامة في السعودية القاضي بتأسيس شركة للاستثمار بالمشروعات الاقتصادية في الأردن وتسجيلها وفقا لقانون صندوق الاستثمار الاردني بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية الأردنية، فضلاً عن الاتفاق على استكمال كافة الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركة الاستثمارية.



واتفق الجانبان على استمرار أعمال اللجنة التحضيرية للمجلس، واستكمال مشروعات الاتفاقيات الأخرى التي يجري العمل عليها، وتحديدا في مجال الربط الكهربائي والطاقة النووية ومجال التعدين وتشجيع الاستثمار والتعاون العسكري، بما في ذلك الصناعات العسكرية تمهيدا لعرضها على المجلس لاتخاذ الاجراءات اللازمة، لتوقيع ما يتم التوصل اليه خلال الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين إلى الأردن.الراي