رئيس الوزراء يعلن تفاصيل زيادة الإيرادات.. الجمعة

اخبار الاردن - قال مصدر مطلع إن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، سيعلن في برنامج ( ستون دقيقة) الذي يبث في الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبلة على التلفزيون الاردني حزمة الاجراءات والقرارات الاقتصادية المزمع اتخاذها لزيادة ايرادات الخزينة بنحو 450 مليون دينار.



وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن رئيس الوزراء سيضع الأردنيين في حقيقة الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها الموازنة العامة و الاجراءات التصحيحية التي ستقوم بها الحكومة من خلال ضبط النفقات وتجفيف منابع الفساد.



الى ذلك، بين المصدر أن الحكومة ستفرض دينارين كرسوم اشتراك شهري بدل استخدام الاتصالات عبر تطبيقات (وتس اب) ، و(فايبر )، و(الفيس بوك) للراغبين في استخدامها بدلا من فرض «ضريبة دينار» على كل خط خلوي على شركات الاتصال .



وبين المصدر أن الحكومة استمعت أمس الى عدة مقترحات تقدمت بها وزيرة الاتصالات بديلا لفرض دينار ضريبة اضافية على الخطوط الخلوية لصعوبة تنفيذه على الشركات وتحميلها للمواطنين ومنها هذا المقترح الذي يعتبر مطلبا اصلا لشركات الاتصالات التي بدأت تعاني من تراجع الايرادات نتيجة استخدام هذه التطبيقات في عملية الاتصال بديلا عن الاتصال الدولي عبر شركاتها والذي حملها مزيدا من الاعباء وبالوقت نفسه يعوض المبالغ التي كانت الحكومة تنوي تحصيلها من ضريبة الدينار ما جعل الحكومة تميل الى هذا الخيار.



وأشار المصدر الى ان الحكومة اتخذت قرارا بتقسيم ضريبة 5 قروش على لتر البنزين على مرحلتين وليس مرحلة واحدة سيتم اضافتها على التسعيرة الشهرية للمحروقات نهاية الشهر الحالي بحيث تكون المرحلة الثانية منتصف العام الحالي .



وقال المصدر ان الحكومة ومن خلال وزارة العمل تعمل على توحيد رسوم التصاريح عند مبلغ 550 دينارا .



واشار المصدر ان هناك جملة من التفاصيل الاخرى التي ستناقشها الحكومة اليوم مع مجلس السياسات الاقتصادية وأخذ الرأي بها وثم اقرارها في حال تم التوافق عليها لتضاف الى حزمة الاجراءات المنوي اتخاذها .الراي