إيقاف تعيين ملحقين ثقافيين

اخبار الاردن - قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي ايقاف تعيين ملحقين ومستشارين ثقافيين في السفارة التي شغر هذا الموقع فيها مؤخرا.



وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمود الخلايلة ان القرار ياتي انسجاما مع توجهات الحكومة بترشيد النفقات العامة.

واوضح ان الوزارة ستقوم بمخاطبة وزارة الخارجية لتكليف الدبلوماسيين في تلك السفارات للقيام بمهام المستشارين والملحقين الثقافيين بما يسهل وييسر على الطلبة بحيث لا يؤثر ايقاف التعيين على انجاز معاملاتهم.



وكان وزير التعليم العالي قرر في الثامن عشر من الشهر الحالي تعيين ملحقين ثقافيين جدد في ثلاث دول عربية، بعد انتهاء مدة عمل الملحقيين السابقيين، شملت الكويت ولبنان والباكستان.