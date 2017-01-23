فرص عمل في الاحصاءات العامة

اخبار الاردن - تعلن دائرة الإحصاءات العامة عن توفر شواغر على حساب المشاريع المؤقتة حسب الوظــائف المبينة أدناه.

تاريخ تقديم الطلب: يوم الاثنين 2017/1/23

أولاً: وظيفة باحث ذكور (بكالوريوس):

التخصصات المطلوبة: اقتصاد، محاسبة، إحصاء، ادارة أعمال، أنظمة معلومات ادارية/حاسوبية/محاسبية، علوم مالية ومصرفية، حاسوب، ادارة عامة، قانون، تسويق.

ثانياً: وظيفة باحثة اناث (بكالوريوس):

التخصصات المطلوبة: محاسبة، علوم مالية ومصرفية، ادارة أعمال، ادارة عامة، جغرافيا/تخطيط مكاني، حاسوب، علم اجتماع، انجليزي، رياضيات، فيزياء، كيمياء، تسويق، اقتصاد، احصاء.

ثالثاً: وظيفة باحث ذكور (دبلوم متوسط):

التخصصات المطلوبة: محاسبة، ادارة اعمال، ادارة عامة، علم اجتماع. الوثائق المطلوبة



صورة عن شهادة الدبلوم المتوسط.

كشف علامات الثانوية العامة.

صورة عن هوية الأحوال المدنية.

صورة شخصية. رابعاً: وظيفة سائق/ محافظة البلقاء:

1. أن يكون المتقدم للوظيفة من سكان محافظة البلقاء حسب هوية الأحوال المدنية.

2.أن يكون عمر المتقدم ما بين 25-40 عاماً.

3.أن يحمل المتقدم مؤهل علمي لا يقل عن السابع.

4.أن يحمل المتقدم رخصة سوق سادسة/ حافلة.

خامساً: وظيفة سائق/ محافظة العاصمة منطقة صويلح:

1.أن يكون المتقدم للوظيفة من سكان منطقة صويلح حسب هوية الأحوال المدنية.

2.أن يكون عمر المتقدم ما بين 25-40 عاماً.

3.أن يحمل المتقدم مؤهل علمي لا يقل عن السابع.

4.أن يحمل المتقدم رخصة سوق خامسة.

سادساً: وظيفة سائق/ محافظة عجلون:

1.أن يكون المتقدم للوظيفة من سكان محافظة عجلون حسب هوية الأحوال المدنية.

2.أن يكون عمر المتقدم ما بين 25-40 عاماً.

3.أن يحمل المتقدم مؤهل علمي لا يقل عن السابع.

4.أن يحمل المتقدم رخصة سوق خامسة.

سابعاً: وظيفة سائق/ محافظة الزرقاء:

1.أن يكون المتقدم للوظيفة من سكان محافظة الزرقاء حسب هوية الأحوال المدنية.

2.أن يكون عمر المتقدم ما بين 25-40 عاماً.

3.أن يحمل المتقدم مؤهل علمي لا يقل عن السابع.

4.أن يحمل المتقدم رخصة سوق خامسة.

الوثائق المطلوبة لوظيفة سائق:

1. صورة مصدقة عن المؤهل العلمي.

2. صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية.

3. صورة عن رخصة السواقة.

4. صورتين شخصيتين.

ثامناً: وظيفة مراسل/ اقليم الوسط:

1.أن يكون المتقدم للوظيفة من سكان اقليم الوسط.

2.أن لا يزيد عمر المتقدم عن ثلاثين عاماً.

3.أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدم عن السابع الأساسي.

تاسعاً: وظيفة منظفة/ اقليم الوسط:

1.أن تكون المتقدمة للوظيفة من سكان اقليم الوسط.

2. أن لا يزيد عمر المتقدمة عن ثلاثين عاماً.

3. أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن السابع الأساسي.

الوثائق المطلوبة:

صورة عن المؤهل العلمي.

صورة عن كشف علامات الثانوية العامة.

صورة عن هوية الأحوال المدنية.

صورة شخصية.

صورة عن رخصة السوق لوظيفة سائق.