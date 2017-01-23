فرص عمل في الاحصاءات العامة
منذ 12 ساعة
اخبار الاردن - تعلن دائرة الإحصاءات العامة عن توفر شواغر على حساب المشاريع المؤقتة حسب الوظــائف المبينة أدناه.
تاريخ تقديم الطلب: يوم الاثنين 2017/1/23
أولاً: وظيفة باحث ذكور (بكالوريوس):
التخصصات المطلوبة: اقتصاد، محاسبة، إحصاء، ادارة أعمال، أنظمة معلومات ادارية/حاسوبية/محاسبية، علوم مالية ومصرفية، حاسوب، ادارة عامة، قانون، تسويق.
ثانياً: وظيفة باحثة اناث (بكالوريوس):
التخصصات المطلوبة: محاسبة، علوم مالية ومصرفية، ادارة أعمال، ادارة عامة، جغرافيا/تخطيط مكاني، حاسوب، علم اجتماع، انجليزي، رياضيات، فيزياء، كيمياء، تسويق، اقتصاد، احصاء.
ثالثاً: وظيفة باحث ذكور (دبلوم متوسط):
التخصصات المطلوبة: محاسبة، ادارة اعمال، ادارة عامة، علم اجتماع.
الوثائق المطلوبة
صورة عن شهادة الدبلوم المتوسط.
كشف علامات الثانوية العامة.
صورة عن هوية الأحوال المدنية.
صورة شخصية.
رابعاً: وظيفة سائق/ محافظة البلقاء:
1. أن يكون المتقدم للوظيفة من سكان محافظة البلقاء حسب هوية الأحوال المدنية.
2.أن يكون عمر المتقدم ما بين 25-40 عاماً.
3.أن يحمل المتقدم مؤهل علمي لا يقل عن السابع.
4.أن يحمل المتقدم رخصة سوق سادسة/ حافلة.
خامساً: وظيفة سائق/ محافظة العاصمة منطقة صويلح:
1.أن يكون المتقدم للوظيفة من سكان منطقة صويلح حسب هوية الأحوال المدنية.
2.أن يكون عمر المتقدم ما بين 25-40 عاماً.
3.أن يحمل المتقدم مؤهل علمي لا يقل عن السابع.
4.أن يحمل المتقدم رخصة سوق خامسة.
سادساً: وظيفة سائق/ محافظة عجلون:
1.أن يكون المتقدم للوظيفة من سكان محافظة عجلون حسب هوية الأحوال المدنية.
2.أن يكون عمر المتقدم ما بين 25-40 عاماً.
3.أن يحمل المتقدم مؤهل علمي لا يقل عن السابع.
4.أن يحمل المتقدم رخصة سوق خامسة.
سابعاً: وظيفة سائق/ محافظة الزرقاء:
1.أن يكون المتقدم للوظيفة من سكان محافظة الزرقاء حسب هوية الأحوال المدنية.
2.أن يكون عمر المتقدم ما بين 25-40 عاماً.
3.أن يحمل المتقدم مؤهل علمي لا يقل عن السابع.
4.أن يحمل المتقدم رخصة سوق خامسة.
الوثائق المطلوبة لوظيفة سائق:
1. صورة مصدقة عن المؤهل العلمي.
2. صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية.
3. صورة عن رخصة السواقة.
4. صورتين شخصيتين.
ثامناً: وظيفة مراسل/ اقليم الوسط:
1.أن يكون المتقدم للوظيفة من سكان اقليم الوسط.
2.أن لا يزيد عمر المتقدم عن ثلاثين عاماً.
3.أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدم عن السابع الأساسي.
تاسعاً: وظيفة منظفة/ اقليم الوسط:
1.أن تكون المتقدمة للوظيفة من سكان اقليم الوسط.
2. أن لا يزيد عمر المتقدمة عن ثلاثين عاماً.
3. أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن السابع الأساسي.
الوثائق المطلوبة:
صورة عن المؤهل العلمي.
صورة عن كشف علامات الثانوية العامة.
صورة عن هوية الأحوال المدنية.
صورة شخصية.
صورة عن رخصة السوق لوظيفة سائق.
على الراغبين بتقديم الطلبات زيارة الموقع الاكتروني والضغط على زر الوظائف اعلى الشاشة ، علماً بأنه لن ينظر بالطلبات غير مكتملة الوثائق.