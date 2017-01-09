الناجحون في الامتحان التنافسي.. اسماء
منذ 11 ساعة 54 دقيقة
اخبار الاردن - أعلن ديوان الخدمة أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي التحريري بتاريخ 9/1/2017 وتاليا الاسماء:
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
وظيفة مهندس طاقة
1-ليث عبد الجليل حمد العبادي
2-أمجد ابراهيم أحمد الخشمان
3-زيد محمد عبد الشوفيين
4-عنان محمد حسين صالح
وظيفة مهندس تعدين
1-راشد ناصر راشد عميره
2-فايز عماد فايز شطناوي
3-معاذ نبيل خميس عبدالجواد
هيئة تنظيم الطيران المدني
وظيفة مدقق سلامه جوية
1-روان سليمان محمد النعيمات
2-فرح فايز رضوان عربيات
3-دانا حسان عبدالحليم ابو عميره
4-سيرين حكم عبدالرحمن عربيات
5-براءهبسام عارف الطراونه
6-إسراء محمد رسول محمد العمايره
7-فداء اسماعيل عبدالله العمرو
8-أويس محمد محمود حوراني
9-اهله باسل احمد الفريحات
10-هبه محمود حسن الكردي
11-عبدالله حسن محمد المرازيق
12-رايه محمد سمير طاهر الخطيب
13-اسيل محمد سلامة السعود
14-الاء نواف محمد المحيسن
15-حمزه موسى حسن عوده
16-عهود عارف مشرف العيفان
17-مصطفى مجدي مصطفى علاونه
18-منار محمد علي طعمه عتوم
19-شجرة الدر حكمت عبدالله المستريحي
وظيفة مفتش صلاحية طائرات
1-صهيب محمد فلاح عبيدات
2-عادل احمد فضيل الخوالده
3-محمود عدنان احمد هياجنه
4-قصي عمر محمد الرفاعي
5-احمد عبدالرحيم احمد الحلايبه
6-خالد نمر محمد النمر
7-هشام غازي محمود عبدالهادي
8-محمد طارق احمد الصوافطه
9-سعيد محمد سعيد نعامنه
10-معاوية حسني محمد شويات
11-محمد ماجد محمود أبوخلف
12-محمود علي فايز التميمي
المجلس التمريضي الأردني
وظيفة رئيس قسم التخطيط والدراسات والسياسات
1-طارق راتب ذيب عفانه
2-عمر احمد محمد سلامه
3-عمر محمد علي خريسات
4-هبه فيصل عمر الخزاعي
بنك تنمية المدن والقرى
وظيفة محاسب
1-إدريس حمدان إدريس عاشور
2-احمد ناصر الدين احمد الشيخ
3-حسن سعيد حسن جبر
4-عبدالرحمن عيسى عبدالرحمن برهوش
5-علي خلف محمد اربيحات
6-احمد سلامه محمد ابو رزق
وزارة الشباب
وظيفة مشرف مشارك
1-ابتهال حسين محمد الكساسبه
2-اسية احمد اسماعيل فرارجه
وظيفة مأمور استعلامات
1-خلدون عبدالكريم محمد الدحيات
2-عدي أمين مفلح الشديفات
3-زياد احمد حمدان ابوخميس
4-امجد خليل علي الكردي
5-وليد اكرم عبدالرحيم عبدالرحيم
6-اسامه زياد احمد عطيات
وظيفة مأمور مقسم
1-محمد محمود عوده الرفايعه
2-محمود محمد محمود ابوفرده
3-ابراهيم زياد خالد ابوحصوة
4-راشد علي حمد الخريشا
وظيفة مراقب دوام
1-خالد خليل جودة المغربي
2-مروان عبدالناصر محمد كساب
3-علاء علي محمد العتوم
4-احمد صديق علي احمد العتوم
5-فارس مصطفى سليمان عتوم