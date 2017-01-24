الوفيات 2017-1-24
منذ 11 ساعة 38 دقيقة
اخبار الاردن -
- نجلاء اسحق محمد البنا - خلدا
- باهي “محمد شريف” حسني المغربي - دابوق
- حنا انيس جريس منصور - خلدا
- رداد احمد فارس المجالي - الزرقاء
- ناديا حسن محمد الحموي - الشميساني
- حسام العزام - اربد
- عيسى ميشيل يوسف الاطرش - الصويفية
- محمد صالح رشيد شقير - جبل عمان
- محمد محمود محمد الحصري - أم اذينة
- مريم سليمان سويلم حداد - خلدا
- نوال ابراهيم ارشيدات - اربد
- صقر كرم ارحيل جريسات - الفحيص
- لمياء ابراهيم رجا أبو سحليه - الزرقاء
- فوزيه متري داود زبانه - عبدون
- جميل عبدالفتاح الحاج اسعد ابوقياص - خلدا
- بسام عزت عبده صبحا - الشميساني
انا لله وانا اليه راجعون