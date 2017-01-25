الوفيات 2017-1-25
منذ 1 ساعة
اخبار الاردن -
- ديمه عبد الرحمن محمد جعاره - دابوق
- محمد حسين ابراهيم خواج - وادي السير
- عبدالرحمن حسن جابر علقم - ام نواره
- رياض فخري جوهرية - الصويفية
- ام عصام خريسات - الهاشمي الجنوبي
- هاشم عبدالرحيم احمد ابو شخيدم مريش - المقابلين
- إننا نيقولا يفنا مسياكوفا - الصويفية
- ماري جورج خوري - الصويفية
- فاطمة محمد سالم الذبيان - بلدة النعيمة
- ڤرجين نيشان اسادور مزمنيان - قاعة جمعية النبر
- سالم يواكيم سالم حبش - الزرقاء
- ثائر عبدالكريم عبدالله نصيرات - الحصن
- ماجد سلمان صبّاح الحلو - تلاع العلي
- تيسير محمد سعيد سالم الخصاونة - ضاحية الياسمين
- طلال محمد ذياب العوران - طبربور
انا لله وانا اليه راجعون