فرض رسم على الخطوط الجديدة والمفوترة وليست المدفوعة مسبقا

اخبار الاردن - أكد امين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر الذنيبات ان الوزارة مازالت تدرس المقترحات بخصوص فرض الرسوم، ولم تتخذ أي قرار لغاية اللحظة.



وكشف المهندس الذنيبات في حديث لـ «الرأي» ان من المقترحات التي يتم دراستها حاليا، فرض رسم على بيع الخطوط الخلوية الجديدة، اذ ان الخط يباع بالمجان وما يدفع مقابله يكون لقيمة «الرصيد» فقط.



وأضاف ان هذه الفئة من الخطوط، يكثر استخدامه من قبل الزائرين للمملكة او المغتربين بالخارج، لكن المواطن يحمل رقما ولا يحتاج تغييره الا في حالات قليلة وبأعداد ضئيلة.



وأشار الى ان من المقترحات أيضا، دراسة أثر الضرائب على الصوت والبيانات، اذ ان الضريبة على الصوت يبلغ 24 بالمئة، والبيانات 8 بالمئة.



وحول فرض رسم على التطبيقات المجانية، قال الذنيبات ان هناك لغطا كبيراً يتم تداوله، اذ ان المواطن يظن ان الحكومة تتجه لفرض رسم على التطبيق بشكل كامل «كالفيسبوك وواتساب»، مشددا على ان الرسم في حال تم فرضه سيكون فقط على المكالمات من خلالها وليس على استخدام التطبيق بشكل كامل.



وأكد ان تطبيقات الفيسبوك والواتساب ستكون كعاداتها مجانية ولن تتقاضى الحكومة أي رسم مقابل تحميل التطبيق على الأجهزة الخلوية.



وحول فرض رسم دينار على كل خلوي، أوضح ان من البدائل المقترحة حاليا فرض رسم على الخطوط المفوترة وليست المدفوعة مسبقا، منوها الى ان هذه الفئة عددها قليل وتتميز بقلة استخدام بيانات الانترنت.



وكانت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «انتاج» حذرت في وقت سابق من ان أي توجّهات حكومية نحو فرض أي ضرائب جديدة على شركات الاتصالات، سينتج عنه انخفاض واضح وحاد في الإيرادات الحكومية.