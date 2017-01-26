الوفيات 2017-1-26
منذ 5 ساعة 21 دقيقة
اخبار الاردن -
- عمر حمزة ابو راس المدني - البنيات
- سامي يعقوب المدانات - الكرك
- فتحية عبدالرحمن صالح السعدي - ضاحية الاقصى
- ابراهيم موسى عمر الشلول - دوقرا
- منى عبدالحميد يعقوب الامير - أم تينة
- ناديا جمال خليف حداد - ام السماق
- نجاتي يوسف ابراهيم سوداح - الصويفية
- مريم مصطفى محمود ابو خيزران - ماركا الجنوبية
- ارفيفان محمد سالم الرقاد - مشيرفة الرقاد
- منصور محمود «محمد فريد» الشرايري - اربد
- علياء خالد حمد النصيرات «ام جعفر» - اربد
- محمد وحذيفة منصور محمود الشرايري - اربد
- محمد جبر محمد الحمود الخصاونة - اربد
- وحيد ابراهيم كباجه - شارع مكة
انا لله وانا اليه راجعون