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تنقلات في وزارة الأوقاف.. أسماء

منذ 18 ساعة 10 دقيقة
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تنقلات في وزارة الأوقاف.. أسماء

اخبار الاردن - أجرى وزير الاوقاف و الشؤون و المقدسات الإسلامية وائل عربيات تنقلات بين عدد من مدراء الوزارة .. وتالياً الاسماء :






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