الى وزير الاشغال .. الكارثة في سلحوب اخطر من سيل الزرقاء

اخبار الاردن - خاص - في الوقت الذي تتغنى فيه وزارة الاشغال العامة والاسكان وعلى رأسها الوزير سامي هلسة بانجاز تحويلة مؤقته وبسرعة قياسية على شارع جرش عمان وتحديدا على سيل الزرقاء نتيجة التصدعات الذي خلفها الانهيار الجبلي فجر الثلاثاء الماضي اظهرت تصدعات جديدة بالجبال المجاورة للانهيار مما يؤكد بان المنطقة حاليا غير امنة نهائيا وتحتاج لاجراءات سريعة لتجنب وقوع كوارث جديدة تماما كما تغنت نفس الوزراة ابان حكومة عبدالله النسور الاولى وقت الانزلاق الجبلي الخطير في سفح سلحوب منذ عدة سنوات وما زالت التحويلة المؤقتة" تحويلة الموت" عاملة حتى الان وحصدت عشرات الارواح اضافة الى مئات الاصابات والعاهات الدائمة بين المواطنين ناهيك عن الخسائر المادية بالالاف بل بالملايين.

انهيار سلحوب اكل مسرب كامل من شارع جرش عمان منذ ما يزيد عن خمسة سنوات وما زال الجبل يزحف شيئا فشيئا حتى اصبح الجبل يطل على المسرب الثاني الذي اعتمدته الوزراة كطريق بديل للمتجهين لمحافظات الشمال وتغنت الوزارة والوزير في ذلك الوقت بايجاد تحويلة بديلة مؤقته وبسرعة قياسية الا انها وبقدرة قادر وبتوقيع مسؤول لا بل لا مسؤول تحولت الا تحويلة موت دائمة لا يكاد يطلع نهار ولا يمضي عليها ليل الا وقد حصدت روح بريئة او تسببت بعاهة دائمة.

ماذا تنتظر وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزيرها؟ هل تنتظر وقوع الكارثة مثلا؟ هل هناك مافيات لصيانة الكوارث يرسى عليها العطاءات بطريقة التلزيم لا بجلب العروض وبحجة "الامر المستعجل" ولا يجب الانتظار وتذهب لاناس بعينهم؟

وزارة الاشغال وعلى رأسها الوزير ستكون مسؤولة امام الله والشعب في حال وقعت الكارثة في تحوية سلحوب فالجبل المنسي قاب قوسين او ادنى من الكارثة وسوف نجده ذات صباح او مساء وقد اكل الاخضر واليابس وعزل محافظات الشمال عن العاصمة متمنيين ان لا يزهق ارواح بتلك الكارثة التي تنتظرها وزارة الاشغال العامة والاسكان.

والله ثم الوطن والشعب من وراء القصد .. اللهم انا بلغنا اللهم فاشهد