أجواء باردة وثلوج اليوم وغداً

اخبار الاردن - قال تقرير دائرة الارصاد الجوية، توالي درجات الحرارة انخفاضها اليوم لتكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، والأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في معظم مناطق المملكة وتكون الامطار غزيرة أحيانا مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط زخات من البرد، ومع ساعات المساء تتأثر المملكة بجبهة هوائية أكثر برودة لذا تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى والجنوبية والتي يصل ارتفاعها الى الف متر فوق سطح البحر وتدريجيا مع ساعات الليل تتدنى درجات الحرارة بشكل واضح لتتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية والتي يصل ارتفاعها ما بين 800 م–900 م فوق سطح البحر، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها ما بين 60-70 كم/ساعة.



ومع استمرار تدفق الهواء البارد جداً من أصل قطبي توالي درجات الحرارة انخفاضها يوم غد السبت وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في معظم مناطق المملكة يصحبها أحياناً البرق والرعد وتساقط زخات من البرد، كما تتساقط الثلوج بين الحين والآخر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى والجنوبية، هذا ويتوقع أن تخف الهطولات تدريجياً أثناء الليل، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها ما بين 60-80كم/ساعة.



وتراوحت درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان ليوم امس ما بين 13-6 درجات مئوية والمناطق الشمالية 12-5 والمناطق الجنوبية 8-1 وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 22 والصغرى 12 درجة.



«الصحة» ترفع مستوى الاستعداد

دعا وزير الصحة الدكتور محمود الشياب خلال اجتماعه امس مع فريق ادارة الازمات الذي قرر تشكيله اخيرا برئاسة امين عام الوزارة الدكتور احمد قطيطات الى رفع درجة الاستعداد والجاهزية على مستوى المركز والميدان لتفعيل الخطط اذا ما اعلنت حالة الطوارئ.



وطلب الدكتور الشياب الى فريق ادارة الازمات تعميم اجراءات تفعيل خطط طوارئ فصل الشتاء على جميع مديريات الصحة والمستشفيات لتكون بمثابة دليل ارشادي واضح يتم الالتزام به او تعديله وفقا لاي مقتضيات يرونها مناسبة وتؤدي الى اداء احترازي افضل.



وقرر الدكتور الشياب عقد اجتماع دوري شهري لفريق ادارة الازمات في مركز عمليات طوارئ الوزارة ويضم الفريق مدير ادارة المستشفيات ومدير ادارة الخدمات ومدراء وحدة ادارة الازمات ، والاسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية ، وتكنولوجيا المعلومات ، والتزويد والمشتريات ، وبنك الدم ، والناطق الاعلامي ، ومدراء الاختصاصات الطبية ، والتمريض ، والنقل ، ومسؤول الاتصال في ادارة الخدمات.



وقال الناطق الاعلامي للوزارة حاتم الازرعي انه حال الاعلان عن حالة طوارئ يتم فتح مركز عمليات الطوارئ في مبنى الوزارة ويستقبل الاتصالات على الخطوط الساخنة: 5062919 و5065768 و0797485846 للاجابة على اية استفسارات واحتياجات تتعلق بالشان الصحي على مدار 24 ساعة.



واشار الى تركيز خطط الطوارئ على توفير مخزون كاف من مياه الشرب والاغذية والوقود والتركيز على جاهزية مولدات الطاقة وسيارات الاسعاف والنقل ووسائل الاتصال.



«المياه» تجهز طواقمها

قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه انها انهت كافة الاستعدادات للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة حيث تم اتخاذ كافة الاحتياطات والاستعدادات اللازمة للتعامل مع تأثيرات المنخفض الجوي الذي ستتأثر به المملكة خلال الساعات المقبلة وما يتوقع من هطول أمطار غزيرة وثلوج.



وبين الناطق الاعلامي مدير الاعلام والاتصال عمر سلامة ان وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر اوعز لجميع الكوادر المعنية والفنية لأخذ كافة الاجراءات المتبعة في مثل هذه الاحوال حيث وضعت كافة الطواقم والفرق في حالة تأهب قصوى لمواجهة الظروف داعيا المواطنين الى ضرورة اتباع تعليمات سلطة المياه في عدم ربط مزاريب مياه الامطار على شبكات الصرف الصحي وضرورة حصاد مياه الامطار للاستفادة منها في الاستخدامات المنزلية المختلفة والتحوط في حماية عدادات المياه في العقارات والمنازل من الصقيع والانجماد في مبينا ان اي عطل لعداد المياه اثناء هذه الاحوال الجوية سيكون من مسؤولية المواطن وبالتالي تحمل كلفة اعادة صيانته.



وشدد على جميع المواطنين والمزارعين خاصة في مناطق الاغوار الشمالية والوسطى والجنوبية ووادي عربة بالابتعاد عن مجاري السيول والاودية وكذلك عدم الرعي بالقرب من المنشآت المائية والاودية حفاظا على سلامتهم.



وأهاب الناطق الاعلامي بالمواطنين ضرورة التعاون مع أجهزة سلطة المياه والالتفات الى المصلحة العامة وعدم القاء المخلفات والإبلاغ عن اية ملاحظة او شكوى على هواتف التحكم والشكاوى المنتشرة في المملكة وخاصة من خلال الرقم الموحد لطوارئ وشكاوى المياه 117116.



أمانة عمان تعلن الطوارئ القصوى

أعلنت أمانة عمان اعتبارا من ظهر أمس الخميس حالة الطوارئ القصوى، للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يتوقع أن يسود المنطقة حسب النشرات الجوية.



وبحسب نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة / الناطق الرسمي باسم امانة عمان المهندس باسم الطراونة فإن كافة المعنيين في قطاعات الامانة على استعداد للعمل بكامل الطاقات، لافتا ان إعلان الطوارئ القصوى يأتي عند تساقط الثلوج والامطار الغزيرة وهو ما تشير اليه التنبؤات الجوية.



واشار الى ان الامانة فوضت مدراء المناطق الـ 22 بالصلاحيات اللازمة لاستئجار ما يلزم من آليات ولودرات للتعامل مع المنخفض الجوي، إضافة الى ما هو متواجد من آليات.



وبين الطراونة ان خطة طورئ الامانة وزعت الفرق على خمس مواقع انطلاق رئيسية في العاصمة تعنى بفتح الشوارع الرئيسية بالاضافة الى فرق المناطق للعمل في الشوارع الرئيسية والفرعية ضمن حدودها، والفرق المتواجدة في الانفاق المرورية المزودة بكامل التجهيزات.



واكد أهمية التزام المواطنين بالارشادات الصادرة عن الجهات المعنية بعدم الخروج في حالات تساقط الأمطار الغزيرة والثلوج او حدوث الانجماد الا عند الضرورة القصوى لافساح المجال امام الجهات المعنية للعمل بأريحية.



وشدد على ان أمانة عمان على استعداد تام لاستقبال ملاحظات المواطنين على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 5359970 / 06 أو5359971 /06 ، وعلى غرف عمليات مناطق امانة عمان الـ 22.



ودعا المقاولين العاملين في قطاع الإنشاءات إلى عدم ترك الأتربة والاسمنت ومخلفات البناء وآليات العمل على الأرصفة والطرق كونها تلحق الضرر في قنوات تصريف المياه خلال تساقط الأمطار.



وأهابت أمانة عمان بالمواطنين وأصحاب المحال التجارية التأكد من ثبات اللوحات الإعلانية والأجسام الصلبة على أسطح المنازل لضمان عدم تأثرها بالرياح المتوقعة.



الزراعة تفعل خطة طوارئ

اوعز وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات لمدراء الزراعة بوضع خطة تتضمن تسخير كافة امكانيات الوزارة لمساندة العاملين في القطاع الزراعي، استعداداً للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة.



واكد في تصريح صحفي امس ضرورة تقديم الخدمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومساعدتهم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخصوصا الحكام الاداريين للتعامل مع الحالة الجوية والتأكد من جاهزية آليات الوزارة وكوادرها لتقديم العون والمساعدة لمن يطلبها.



ودعا المعنيين في المراكز الارشادية والعيادات البيطرية الثابتة والمتنقلة الى تقديم الخدمات اللازمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والعمل بأقصى طاقة وضمن الامكانات المتاحة.



وشدد الحنيفات على اهمية التنسيق بين مديرية الحراج والجهات ذات العلاقة وخصوصا شركة الكهرباء لغاية تقليم الاشجار الحرجية التي تتعارض مع خطوط الكهرباء بالاضافة الى عمل غرف الطوارئ في الوزارة ومديريات الزراعة التابعة لها لاستقبال ورصد الشكاوى ومن ثم تمريرها للمعنيين بالتنسيق مع الحكام الاداريين.



يشار الى ان ارقام عمليات الوزارة (06-5341116 – 06-5342752 – 0798672222- 06-5683911).



«الكهرباء الأردنية»

كما أعلنت شركة الكهرباء الاردنية عن تطبيق خطة الطوارئ اعتبارا من مساء امس الخميس.



وقال مدير الشبكة الكهربائية للشركة المهندس حسن عبد الله ان مركز المراقبة والتحكم وغرف العمليات ومراكز الاتصال تعمل على مدار الساعة، وان الكوادر الهندسية والفنية سوف تنتشر وفق خطة مدروسة بحيث تكون قريبة من مختلف التجمعات السكانية.



وقال ان الشركة زودت المشاركين في الخطة بمركبات فئة الدفع الرباعي واليات مدعومة بكاسحات للثلوج، وجرافات للتعامل مع الحالة الجوية، مشيرا الى ان 1300 من كوادر الشركة سيقومون باصلاح اي اعطال قد تحدث، وان الشركة وحسب الحاجة قادرة على رفع المشاركين في خطة الطوارئ القصوى الى 1800 من كوادرها لجميع التخصصات حسب الحالة الجوية.



وعززت الشركة مخزونها من الادوات الاحتياطية والكوابل والمحولات ووزعتها في المحافظات ، وجهزت مراكز للاتصال، ونشرت غرف للطوارئ لانجاز الاعمال المطلوبة بيسر وسرعة.



توزيع الكهرباء

أكدت شركة توزيع الكهرباء استعداد كوادرها للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تتأثر به المملكة حالياً.



ونقل بيان وزعته الشركة امس عن المدير العام المهندس حسان الذنيبات حرص الشركة على ديمومة التيار الكهربائي للمشتركين في مناطق عملها بالطفيلة والكرك ومعان والعقبة ووادي الأردن والمنطقة الشرقية.



وأوضح ذنيبات أن الشركة عززت الكوادر في (مركز الاتصال) لاستقبال أكبر عدد ممكن من اتصالات وشكاوى المواطنين، كما قامت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بفتح غرف عمليات مركزية موزعة على مواقع الشركة يرأسها المدراء التنفيذيون في المواقع وتم ربطها بغرفة عمليات في مكاتب الشركة الرئيسة/ عمان برئاسته وإشراف الإدارة العليا للشركة.



وأكد أنه ولغايات التعامل مع حالات الوصول إلى مواقع الاعطال في حال إغلاق الطرق سيتم التنسيق مع المحافظين والحكام الاداريين ومع الجهات المعنية (القوات المسلحة والدفاع المدني ودوائر الاشغال العامة والاسكان والبلديات، والجهات الأمنية)، لافتاً أن الشركة تعاقدت مع القطاع الخاص (مقاولين) للمساعدة في فتح الطرق في حال اغلاقها.



وبحسب البيان يمكن لمشتركي الشركة والمواطنين الواقعين ضمن مناطق عملها الاتصال بها لإبداء الملاحظات والابلاغ عن الانقطاعات على مدار الساعة من خلال الاتصال بمركز الاتصال (call center ) على الرقم المجاني (080022288) أو على الرقم (065001370).



كما يمكنهم الاتصال على غرف الطوارئ في مناطق امتياز الشركة وهي: الكرك (03/2387219 )، الطفيلة (03/2241004)، معان (03/2132308)، وادي موسى (03/2156050)، العقبة (03/2012458)، ودير علا (05/3573111)، والأزرق (05/3835121)، والشونة الجنوبية (05/3581135)، الشونة الشمالية (02/6587098).