تحويلة سلحوب

أذكر في صغري أنه عندما كان الوالد يأخدنا إلى اربد كان طريق عمان أربد يتكون من مسربين أحدهما للذهاب والأخر للأياب وكان هناك منعطفات خطرة جداً خاصة في منطقة ثغرة عصفور بعد أن نقطع مدينة جرش الأبًية، إذ كان عرض الشارع وقتها لا يتعدي ثمانية أمتار مع وجود العديد من المنعطفات الخطرة و الهاويات الملاصقة لها وكنا نسمع عن حوادث عديدة في تلك المنعطفات خاصة في فصل الشتاء حيث كانت المنطقة تُغطى بالضباب مما يجعل رؤية الشارع شبه مستحيلة.



وكما أذكر فقد قامت وزارة الأشغال مشكورة بتوسعة طريق عمان أربد قبل نحو ثلاثين عاماً أو أقل، حيث فتحت طريقاً جديداً لا يمر بجرش وبمنعطفات ثغرة عصفور الخطرة، واصبحنا نصل إلى إربد بأقل من ساعة نتيجة الطريق الجديدة والتحسينات الجوهرية التي طرأت عليه فأصبح شارعاً ضمن المواصفات الدولية.



إلا أن أحد التحديات التي واجهت توسعة شارع عمان أربد هو منطقة سلحوب حيث استعصى الشارع على التوسعة إذ لم تكن الأليات–كما في وقتنا الحالي تهدم الجبال–بل كانت أقل قدرة منها مما استدعى حسبما علمت إلى زراعة العبوات الناسفة لتوسعة الشارع في تلك المنطقة و لكسر الصخر الصلد القاسي ، لكن ربما كانت العبوات الناسفة التي زُرعت في الجبل أكبر من حاجتها مما أدعى الى تصدع الجبل بأكمله بدلاً من تصديع عدة صخور فقط الذي أدى إلى أن أصبح الجبل منطقة خطرة تتساقط بها الصخور كل شتاء.



وقد قامت وزارة الأشغال مشكورة بتوسعة الشارع في منطقة سلحوب، كما وضعت حواجز المكونة من الصخور والشبك معاً وذلك منعاً لإنهيار الصخور على الشارع وقد أعطت هذه الطريقة فعاليتها للعديد من السنوات، إلا أنه وفي المواسم ذات المطر الشديد كانت تسقط عدة صخور تغلق الشارع ولعدة مرات وكانت وزارة الأشغال تقوم مشكورة بإزالتها وإعادة فتح وتعبيد الشارع إن احتاج الأمر.



إلا أنه وقبل عدة سنوات ونتيجة فصل شتاء ماطر عاصف تصدع الجبل و انهارت صخور كبيرة مما أدى إلى إغلاق مسرب الذهاب الى إربد وأصبح الطريق خطراً مع احتمالية انهيار صخور عملاقة قد تردي إلى وقيات لا سمح الله، إلا أن وزارة الأشغال كانت مستعدة لهذا الإنهيار حيث كانت قد جهزت طريقاً بديلاً ظل غير مطروقاً لأعوامٍ عديدة وللحظة انهيار الجبل، حيث قامت الوزارة مشكورة بعمل التحويلات اللازمة وأصبح مسرب الأياب في الشارع الرئيسي هو مسرب الذهاب وأصبح الطريق البديل هو طريق العودة من اربد لعمان.



إلا أنه تبقى هذه التحويلة خطرة رغم المطبات والحواجز والإشارات التحذيرية التي وضعتها الوزارة بهدف تخفيف سرعات السيارات على كلا الإتجاهين منعاً للحوادث، إلا أن نهاية التحويلة في كلا الإتجاهين ضيقة وخطرة وخاصة للقادمين إلى عمان، إذ يفاجئوا وضمن مسافة تبلغ ربما أقل من مائة متر بتفرع الشارع الى فرعين أحدهما يتجه لشارع الأردن والأخر إلى البقعه، ويتفاجئ السائقون اللذين لا يطرقون الشارع دائماً بهذه التفرع مما يجعلهم إما إلى الحد من سرعة السيارة بشكل مفاجئ وذلك لحين اختيار المسرب المراد أو أن يعود إلى ألوراء إن أخطأ الإختيار، مما قد يؤدي إلى حوادث في كلا الإحتمالين وأظن أن الدفاع المدني لديه سجل لعدد الحوادث التي حصلت في تلك المنطقة والله أعلم.



أما في الإتجاه الأخر الذاهب لإربد فإن نهاية التحويلة ايضاً خطرة وإن كانت أخف من أختها إلا أنها أيضاً بحاجة إلى توسعة تفادياً لأي حوادث قد تحصل لا سمح الله.



نقطة أخرى بالنسبة لنهاية التحويلات هي الباصات السياحية أو باصات النقل الكبيرة التي تصل عمان باربد و الشمال، حيث إن نهاية التحويلات هذه أمر مزعج لهم وقد يؤدي إلى حوادث لا سمح الله أو إلى ازدحام مروري عند وصولهم إلى نهاية التحويلات وهو أيضاً ليس منظراً سياحياً نرضى أن يراه سواح الوطن.



الحل الأولّي يكمن في توسعة نهاية التحويلات ووضع المزيد من الشواخص التحذيرية، لكن أما آن الأوان لمعالجة التصدعات وإزالة الصخور التي قد تسقط في المستقبل على المسرب الإصلي مع عمل مصاطب في الجبل وذلك لتصحيح الوضع وإعادة الطريق إلى حالها السليمة الأولى، علماً بأن قدرات وزارة الأشغال جبًارة والإمكانيات الفنية كبيرة والكادر ذو خبرة عالية وخاصة في الطرق.



وحيث أن «إلانسان أغلى ما نملك» كما قال جلالة المغفور له الملك حسين بن طلال رحمه الله وأحسن مثواه فلماذا هذا البطئ في حل المشكلة، أليس سلامة الإنسان هي ما نصبوا إليه، أليست كل مقدرات الوطن موضوعة لسلامة الإنسان والعيش بإمان؟؟؟ فلماذا لا تقوم الوزارة بتصحيح الوضع وإعادة الطريق إلى ما كان عليه، علماً بأن الوزارة تقوم بجهود عظيمة في كافة أنحاء الوطن ولم يعد تصحيح الوضع في هذه المنطقة صعباً على الوزارة، بل على العكس أتوقع أنه أصبح أمراً بسيطاً عليهم. أملاً من الوزارة أن تقوم مشكورة بالعمل الجاد لتصحيح الوضع وإعادة الشارع إلى ما كان عليه.

م. خالد معن التل