ثلوج فوق مرتفعات 900 م اليوم وانحسار المنخفض غدا

اخبار الاردن - قال مدير عام دائرة الأرصاد الجوية المهندس محمد سماوي أن المملكة تأثرت مساء امس الجمعة بجبهة هوائية أكثر برودة متوقعا أن تبقى الأجواء باردة جدا وماطرة مع تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى والجنوبية والتي يصل ارتفاعها إلى 1000متر فوق سطح البحر.



واضاف سماوي ان درجات الحرارة ستوالي انخفاضها التدريجي مع ساعات الليل بشكل واضح وستتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية والتي يصل ارتفاعها بين 800–900 متر فوق سطح البحر، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها بين 60-70كم/ساعة.



وقال سماوي ان درجات الحرارة توالي انخفاضها اليوم السبت والأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة كما يتوقع تساقط الثلوج على فترات فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900م فوق سطح البحر.



واشار الى انه واعتبارا من ساعات مساء اليوم السبت تخف تدريجياً حدة المنخفض الجوي لتضعف الهطولات على شمال ووسط المملكة مع بقاء تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية والتي يزيد ارتفاعها عن 1100م عن سطح البحر خاصة الجنوبية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.



وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من تشكل الانجماد في ساعات الليل المتأخرة نتيجة تدني درجات الحرارة في العديد من مناطق المملكة، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.



كما حذرت من خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، وكذلك من خطر الانزلاق على الطرقات بسبب تساقط الأمطار والثلوج، وحذرت أيضا من خطر تراكم الثلوج فوق المناطق المتوقع تساقط الثلوج فوقها، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.



وزير الداخلية يتفقد غرفتي عمليات الدفاع المدني وطوارىء «الأمانة»

بدوره أكد وزير الداخلية غالب الزعبي خلال زيارته امس لغرفة عمليات الدفاع المدني الرئيسية على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لأبناء الوطن وضيوفه الكرام لا سيما في حال تساقط الثلوج وإغلاق الطرق مثمناً الجهود التي يبذلها كوادر الدفاع المدني في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من شتى المخاطر.



واستمع وزير الداخلية خلال الزيارة لإيجاز من مدير عام الدفاع المدني الفريق الركن طلال الكوفحي حول جاهزية الدفاع المدني بكافة مواقعه لتلبية نداء المواطن خلال الأحوال الجوية السائدة والمتوقعة على المملكة.



يشار إلى أن جهاز الدفاع المدني عمل على رفع حالة الاستعداد ووضع خطة الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء موضع التنفيذ لتحقيق مبدأ سرعة الاستجابة خلال قيامة بالواجبات المناطة به وبالتنسيق والتشاركية مع كافة المؤسسات والأجهزة الوطنية ذات العلاقة.



كما زار وزير الداخلية غالب الزعبي مساء امس غرفة طوارىء أمانة عمان في تلاع العلي حيث التقى أمين عمان عقل بلتاجي ومدير المدينة بالإنابة المهندس باسم الطراونة وعدد من كبار المسؤولين في الأمانة.



وأطلع الزعبي خلال الزيارة على استعدادات الأمانة وجاهزيتها للتعامل مع الأحوال الجوية السائدة.



واكد الزعبي على أهمية بذل الجهود وتنفيذ خطة الطوارىء بحرفيه عالية للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية ومواجهة اي طارىء وخدمة المواطنين على الوجه الأكمل.



واشاد بمستوى الاستعداد والجاهزية لكوادر وأجهزة الأمانة ، مبديا ارتياحة لمستوى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتقديم الخدمة خلال الظروف الطارئة.



وأستعرض أمين عمان عقل بلتاجي الاستعدادات وخطة العمل من خلال الانتشار الميداني لكوادر الامانة وأجهزتها الفنية البالغ عددها حوالي 3500 عامل منتشرين في الشوارع الرئيسية والفرعية وعلى التقاطعات الرئيسية وفي الأنفاق ، لمتابعة عمل مناهل تصريف مياه الأمطار والتأكد من انسيابية المياه اليها وعدم تشكل تجمعات مائية.



وكذلك تجهيز 100 ماتور لشفط المياه وتوفير مايزيد عن 130 آلية من الجرافات وكاسحات الثلوج للعمل في حال تساقط الثلوج.



كما اطلع على مسار التتبع الإلكتروني لآليات الأمانة وفق المسارات المحدده ، وآلية التنسيق مع الجهات المعنية الآخرى بحالة الطوارىء.



المصري يتفقد بلديات وغرف الطوارىء بمحافظات الشمال

كما تفقد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري يرافقه فريق من الوزارة مساء امس الجمعة بلديات محافظات جرش وعجلون واربد.



وتهدف زيارات المصري الى متابعة استعدادات البلديات للتعامل مع الظروف الجوية والطارئة والاطلاع على الجاهزية لدى كل منها.



واكد المصري ان غرفة الطوارىء المركزية في مقر الوزارة تتابع على مدار الساعة المستجدات في غرف الطوارىء بالبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الهندسة.



وبين المصري خلال الجولة ان رؤساء البلديات يملكون صلاحيات الاستعانة بالاليات اللازمة اذا تطلب الامر ذلك ، منوها ان جميع اليات البلديات ومجالس الخدمات المشتركة باتم الجاهزية للتعامل مع الظروف الطارئة.



وتشمل جولات الوزير التفقدية جميع محافظات المملكة تباعا.



ثلوج على مرتفعات عجلون

وشهدت المناطق المرتفعة في عجلون تساقطا كثيفا للثلوج منذ ساعات مساء امس الجمعة خصوصا مناطق اشتفينا وعبين وعبلين ومنطقة صخرة القاعدة وعنجرة ورأس منيف.



وحذر مدير شرطة محافظة عجلون العميد وليد الانصاري الاخوة المواطنين توخي الحيطة والحذر عند استخدام الطرق وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى نظرا لتساقط الثلوج المتقطع بين الحين والاخر.



وقال ان غرف عمليات الطوارىء الرئيسية في المديرية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة لاستقبال الملاحظات والشكاوى التي ترد من المواطنين.



بدوره قال محافظ عجلون الدكتور فلاح السويلميين ان غرف العمليات على جاهزية تامة لادامة فتح الطرق التي تشهد تساقطا للثلوج والطرق المؤدية الى مستشفى الاميرة هيا العسكري والايمان الحكومي مناشدا المواطنين عدم الخروج الا للضرورة القصوى.



واعلنت مديرية دفاع مدني محافظة عجلون عن جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية من خلال خطتها العملية والميدانية التي وضعتها.



وقال مدير دفاع مدني عجلون العقيد هاني الصمادي في تصريح الى « الرأي « امس ان المديرية رفعت نسبة الجاهزية لمواجهة المنخفض الجوي ضمن خطة الطوارئ التي وضعتها والآليات الجديدة التي زودت بها.



وأشار العقيد الصمادي إلى وجود 11 اطفائية مزودة بكاسحات للثلوج و 14 ناقلة و17 سيارة اسعاف منها 11 سيارة دفع رباعي و7 تنكات تزويد مياه و 3 لودرات و 17 ماتور شفط مياه بسعة 8 انش تعمل ما يعادل 250 الى 350 لترا في الدقيقة مبينا أن مراكز الدفاع المدني في مناطق كفرنجة وعجلون والشفا وصخرة والصفا وعرجان مزودة بمختلف الآليات.



ودعا العقيد الصمادي جميع الدوائر التعاون مع الدفاع المدني للوصول الى تكاملية في الخدمات المقدمة للمواطنين مهيبا بالمواطنين عدم الخروج من منازلهم وتلافي سلوك الطرق التي عادة ما تشهد تساقطا للثلوج.



اربد: امطار غزيرة مصحوبة بالبرد تجدد الأمل بالموسم الزراعي

وفي اربد تساقطت امس امطار غزيرة مصحوبة بكميات كثيفة من البرد مع رياح شديدة إضافة الى البرق والرعد ، حيث ادت الامطار المتساقطة الى ارتفاع منسوب المياه في الشوارع والساحات وتشكلت السيول الامر الذي جدد الامل بالموسم الزراعي بعد فترة انحباس كادت ان تعصف بالموسم الزراعي وتؤدي الى الجفاف في أوسع أراضي المملكة الزراعية.



وشهدت بعض مناطق المحافظة تساقطا كثيفا للبرد حول الساحات الى غطاء ابيض حيث أدت كميات الامطار المتساقطة والبرد الى رفع المعدل التراكمي للامطار في معظم مناطق اربد وسجل لواء بني كنانة اعلاها حيث بلغ المجموع التراكمي للامطار حتى مساء امس 350 ملم بنسبة مئوية بلغت 80% من المعدل العام.



واكد مدير وحدة ارشاد اربد الزراعي المهندس ماجد عبندة ان كميات الامطار التي تساقطت امس وليلة امس الأول لها اثار إيجابية واسعة على الموسم الزراعي تبرز في مقدمتها تجاوز الخوف من الجفاف.



وقال ان كميات البرد التي تساقطت كانت مفيدة كون الثمر غير عاقد او مزهر كما ان له اثارا إيجابية على المزروعات الشتوية موضحا انه تم عقد العديد من الورش التوعوية للمزارعين حول كيفية التعامل مع الأحوال الجوية والاستفادة من الامطار المتساقطة إضافة الى أهمية التسميد العضوي والكيماوي للشجر والزراعة العادية بهدف تحسين خواص التربة وتغذيتها.



وباشرت غرف الطوارئ في محافظة اربد والالوية والبلديات اعمالها على مدار الساعة لمتابعة الأحوال الجوية حيث تم إعادة الكشف على شبكات تصريف مياه الامطار والتأكد من عملها بصورة طبيعية وكذلك تقديم المساعدة للمواطنين في بعض المناطق التي ارتفع منسوب المياه فيها.



«الأمانة» تتخذ الاحتياطات للتعامل مع المنخفض الجوي

وفي العاصمة عمان قال مدير المدينة بالوكالة المهندس باسم الطراونة ان امانة عمان اتخذت جميع الاحتياطات والاجراءات للتعامل مع الاحوال الجوية التي تشهدها المملكة.



واوضح في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) امس انه تم تقسيم مناطق عمان الى خمس مناطق لانطلاق وفتح الشوارع الرئيسية اضافة الى ان كل منطقة لها الياتها الخاصة للتعامل حسب الاولويات مشيرا الى انه تم تخصيص 100 ماتور لشفط المياه في هذه المناطق.



واكد الطراونة على اهمية تعاون المواطنين في هذه الاحوال الجوية وعدم ربط مزاريب المياه بشبكة الصرف الصحي لعدم التسبب بفيضانات، ولعدم قدرتها على استيعاب مياه الامطار وضرورة التأكد من المضخات الغاطسة في البنايات والعمارات وخاصة في الشقق التي فيها سكان.



وبين ان الامانة منحت صلاحيات كاملة للمعنيين في مختلف مناطق الامانة لاستئجار الاليات التي تمكنهم من التعامل مع الظروف الجوية لفتح الشوارع التي تتعرض للثلوج خلال المنخفض الجوي ومن خلال توفير الاليات والجرافات التي يزيد عددها عن 130 الية منتشرة في جميع مناطق الامانة اضافة الى ورش عمل والتي تعمل على مدار 24 ساعة.



وقال انه تم منذ صباح امس الجمعة نشرالكوادر الفنية وعمال الوطن في جميع الطرق الرئيسية والفرعية وعلى التقاطعات وداخل الأنفاق لمتابعة عمل مناهل تصريف مياه الأمطار والتأكد من عدم اغلاقها بأية عوائق.



واشار الى ان عمال الوطن يتعاملون وباستمرار مع انجرافات المواد الانشائية من الورش العمرانية على الشوارع نتيجة عدم اتخاذ الإحتياطات اللازمة من قبل اصحابها والمتعهدين والمقاولين بالرغم من التحذيرات المتعددة للامانة.



ودعا الطراونة المقاولين العاملين في قطاع الإنشاءات إلى عدم ترك الأتربة والاسمنت ومخلفات البناء وآليات العمل على الأرصفة والطرق كونها تلحق الضرر في قنوات تصريف المياه خلال تساقط الأمطار.



واكد على أهمية التزام المواطنين بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية بعدم الخروج في حالات تساقط الأمطار الغزيرة والثلوج او حدوث الانجماد الا عند الضرورة القصوى لافساح المجال امام الجهات المعنية للعمل بأريحية.وعدم ايقاف المركبات على الطرق بشكل معيق لعمل الآليات حال تساقط الثلوج.



الكهرباء الأردنية تعالج 663 عطلا

وقالت شركة الكهرباء الاردنية ان مراكز الاتصال الاربعة التابعة للشركة سجلت 668 عطلا كهربائيا منذ الساعة السابعة من مساء امس الاول الخميس وحتى الساعة الرابعة بعد عصر امس الجمعة تم اصلاح 663 عطلا منها.



وأوضحت الشركة على لسان مدير الشبكة المهندس حسن عبدالله ان نسبة اصلاح الأعطال بلغت 3ر99 بالمئة وتم إعادة التيار الكهربائي للمشتركين وان العمل جار لاصلاح الاعطال المتبقية.



وفيما يتعلق بالاستعدادات للمنخفض الجوي قال عبدالله ان الشركة رفعت درجة الاستعداد واطلقت خطة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي.



ووفق عبدالله رفدت الشركة مراكزها في محافظات الوسط بكوادر اضافية مزودة بمركبات واليات قادرة على الوصول بيسر وسرعة لمواقع الاعطال في حال حدوثها والاصلاح واعادة التيار للمشتركين مؤكدا ان الكوادر المشاركة في الخطة على رأسهم عملهم ويعملون على مدار الساعة.



كما اكد المهندس عبد الله ان الشبكة الكهربائية لشركة « الكهرباء الاردنية» في وضع جيد وتعمل كالمعتاد، في محافظات الوسط، وان غرفة العمليات المركزية للشركة تعمل على مدار الساعة وتتابع العمل بشكل مستمر.



وأشار الى استمرار التنسيق مع الاجهزة المختصة والمؤسسات المعنية والبلديات، لضمان تقديم الخدمة الفضلى للمشتركين واعادة التيار الكهربائي في حال انقطاعات جراء زيادة سرعة الرياح والهطول المطري والثلوج التي بدأت بالتساقط في شمال المملكة.



تأجيل امتحانات جامعة جرش

وقرر رئيس جامعة جرش الدكتور عبد الرزاق بني هاني تأجيل جميع الامتحانات التي كانت مقررة اليوم السبت الى السبت المقبل 4 شباط بسبب الأحوال الجوية السائدة.



«الصحة» تفتتح مركز عمليات الطوارئ

بدورها افتتحت وزارة الصحة صباح امس الجمعة، مركز عمليات الطوارئ التابع لوحدة الأزمات في الوزراة ، بهدف رفع مستوى الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية المحتملة في المملكة.



وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة الصحة حاتم الازرعي إن مركز عمليات الطوارئ، الذي افتتح بتوجيه من وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، يعمل على مدار 24 ساعة وحتى انتهاء الظروف الجوية ويستقبل الاتصالات على الخطوط الساخنة 5062919 و 5065768 إضافة إلى رقم هاتف مدير وحدة الازمات الدكتور محمود كايد 0797485846 الذي يستقبل الاتصالات بخصوص أية استفسارات تتعلق بالشأن الصحي.



وأشار إلى حرص الوزارة على مراجعة خطط الطوارئ لتكون جاهزة وقابلة للتنفيذ والتفعيل وقت الحاجة وعلى إدامة التعاون والتنسيق مع الجهات والقطاعات المعنية في هذه الظروف الجوية وخاصة الدفاع المدني والوزارات الخدمية الأخرى.



وأضاف الأزرعي أن وزير الصحة الدكتور محمود الشياب التقى أمس فريق إدارة الازمات في الوزارة لرفع مستوى الاستعداد للظروف الجوية في المملكة، حيث أكد على ضرورة الالتزام بخطط الطوارئ بطريقة مؤسسية وأن يؤدي الكل دوره على أكمل وجه.



انحسار المنخفض مساء غد

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية يطرأ اليوم السبت انخفاض على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة بين الحين والاخر في أغلب مناطق المملكة، كما يتوقع باذن الله تساقط الثلوج على فترات فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900م فوق سطح البحر واعتبارا من ساعات المساء تخف تدريجيا حدة المنخفض الجوي مع بقاء تساقط للثلوج على المرتفعات الجبلية العالية والتي يزيد ارتفاعها عن 1100م عن سطح البحر خاصة الجنوبية ، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة تشكل الانجماد نتيجة تدني درجات الحرارة في العديد من مناطق المملكة.



اما يوم غد الاحد ترتفع درجات الحرارة قليلا مع بقائها دون معدلاتها، والاجواء باردة جدا وغائمة جزئيا مع فرصة ضعيفة بإذن الله في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من المطر في الاجزاء الغربية من المملكة الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة هذا واعتبارا من ساعات ما بعد الظهر تتحول الرياح الى شمالية شرقية وتتناقص الغيوم تدريجيا وتميل الاجواء الى الاستقرار ،وفي ساعات الليل يتشكل الصقيع فوق المناطق الجبلية والبادية والسهول وأجزاء من الاغوار الشمالية.



كما يطرأ يوم الاثنين ارتفاع اخر على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، والاجواء باردة اثناء النهار في المناطق الجبلية والبادية والسهول،بينما تكون مائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور غيوم منخفضة في شمال ووسط المملكة،الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء الى شمالية غربية.



درجات الحرارة في عمان خلال الثلاثة أيام أيام المقبلة من 9 الى درجة واحدة مئوية وفي المناطق الشمالية من 9 الى 3 وفي المناطق الوسطى من 8 الى 3 وفي المناطق الجنوبية من 8 الى 2 وفي مدينة العقبة من 17 الى 9 درجة مئوية .